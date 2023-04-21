愛望基金成立「Action Team」 　創辦人鄭志剛與陳國基出席啟動禮

致力提升基層兒童心理健康的非牟利機構「愛望基金The WEMP Foundation」，宣佈成立Action Team，深入社區協助改善基層兒童和青少年的心理健康，幫助他們建立正向思維。

Action Team將協助基金在社區和學校推動三大計劃，包括推廣正向家校教育、學童情緒管理工作坊，以及幼兒及青少年心理健康教育等。

愛望基金今日（21日）舉行午餐會暨Action Team啟動禮，政務司司長陳國基及青年專員劉家麒亦有出席，並與愛望基金創辦人鄭志剛、Action Team召集人羅詠詩，以及一眾行動小組成員交換意見，討論如何深入社區促進基層兒童和青少年的心理健康和正向思維。

政務司司長陳國基表示：「我們肩負作育英才的責任，要協助兒童和青少年建立正向思維和維護他們的心理健康。本屆政府鼓勵政、商、民合作，我相信三方合作可以達致最好的效果。我欣賞和支持愛望基金和Action Team積極有為深入社區，攜手守護兒童的心理健康和促進青少年的正向思維。」

Action Team召集人羅詠詩指出：「秉持愛望基金的使命，Action Team致力與社區持份者合作，為有需要的基層兒童和青少年提供針對性的支援，改善他們的身心健康。我們相信通過共同努力，可以創造正面的影響，為下一代締造更美好的未來。」