植田和男將首度主持央行舉行金融政策會議　據報檢討歷年貨幣政策

學者出身的植田和男本月初起擔任日本央行行長，上任至今逾2周，他將於本周四及周五首次以行長身份，主持議息會議。據日本傳媒報道，屆時植田或會討論當地經濟停滯的原因，及尋求有效的政策措施。



據《產經新聞》報道，日本央行已開始協調，從長遠角度審查及驗證貨幣寬鬆措施，討論會在本周舉行的金融政策會議展開，以尋求經濟停滯原因及有效的政策措施，及在植田體制的金融政策中應用。

日本自1999年實施超低息政策，實施寬鬆措施至今近四分一世紀。上任央行行長黑田東彥於2013年4月首個任期的第一次會議，便主導「異次元金融緩和」，即平行時空的金融寬鬆政策。可是通脹水平一直未有達到2%目標水平。若植田在即將舉行的會議對政策進行檢討，便成為從異世界歸來的央行行長。

曾於2021年3月就政策進行檢討

報道指出檢討範圍可能包括從經濟泡沫破滅的30年來，經濟環境﹑工資及物價走勢後，檢查當時財政及貨幣政策的效果，從多個角隻審視長期通縮的原因及政策的有效性。

日本央行於2016年9月及2021年3月進行檢討，每次都需要大約1個半月，但預料今次檢討時間更長。央行副行長內田真一早前於國會上指出，歐洲央行及聯儲局曾竟政策進行為期1年至1年半的檢討。