11間中資險企組340億人民幣基金　業界：情況少見　或有特殊任務

中國多間國企壽險公司合共出資超過339億元人民幣，成立一個名為九州啟航的基金，當中包括中國人壽及人保等，分析指在股權基金行業較少見，相信有特殊目的，可能是協助行業處理風險。



內地傳媒引述工商註冊訊息，有份參與出資的保險公司，包括中國人壽、太保、人保，工、中、建、農等大型內銀轄下的壽險公司等11間國企。

業務範圍方面，九州啟航基金以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。外界認為基金規模大，而且全部由壽險公司投資，在股權基金行業較少見，有業內人士表示，由多家險資共同投資一隻股權基金的情況時有發生，但像九州啟航基金，如此大規模並由10家以上「清一色」險資投資的股權基金實屬罕見，當這樣的基金出現，往往會承載一些特殊的使命

內地保險業有4家「明天系」機構處於風險處置化解階段，即華夏人壽、易安財險、天安財險和天安人壽。今年2月初，銀保監會相關人士曾介紹，「明天系」保險公司風險處置工作正在有序推進，銀保監會已批準採取市場化重組和新設機構承接相關保險公司資產負債等方式，穩妥風險化解，切實維護保險消費者合法權益。