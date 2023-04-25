恒大汽車向母企恒大出售47個養生空間　作價2元人民幣

恒大汽車（0708）宣布向母公司恒大（3333）出售47個養生空間，作價為2元（人民幣‧下同）。恒大汽車指出與母企訂立買賣協議，以2元作價向母企出售持有47個養生空間的薈保及Flaming Ace，當中為住宅及物業發展項目。



據交易條款，代價需參照去年底經調整資產淨值進行調整。若經調整資產淨值超過2元，需以現金或實物或兩者結合方式支付。若恒大以實物支付方式遭到恒大汽車股東否決，需改以現金結算。

截至去年底有關項目的負債淨額約為247.9億元，另根據獨立物業估值師於今年2月28日進行的估值，項目估值為601.54億元。

恒大認為有關項目可與現有房地產開務業務順利整合，同時重組可以改善恒大汽車架構，以專注發展新能源汽車分部，投放合適資源於相關研發及生產工作，並改善估值及吸引投資者加盟以籌集資金。

同時恒大汽車作為恒大境外債務重組計劃一環，預料金融債權人能獲得若干條款交換恒大汽車股份的債券，有關債權人可從恒大汽車價值增長中受益。

恒大汽車已交付逾900部「恒馳5」

此外恒大汽車已向客戶交付逾900部「恒馳5」。可是受到資金不足影響，天津廠房已暫緩生產，及計劃也復生產。恒大又指出公司位於天津及南寧的住宅及物業發展項目，在短期內會繼續持有，其中天津項目會在今年6月交付予買家，另擬在切實可行情況下盡快將南寧項目出售。