車股發力比亞迪升4.4%　騰訊助攻揚近3%　港股止跌拗腰高收

負面消息困擾美國股市，拖累三大指數低收，道指挫344點，反映科技股走勢的納指更跌近2%。今日（26日）亞太股市早段偏軟，其中日股跌逾百點。



【16:33】

港股終止連日跌勢，曾重上19900點，惟其後升幅收窄。雖然大市高收，但是交投未見活躍，全日成交額再次不足千億元。

恒指收市報19757點，升139點，國指升53點，報6654點，科指升47點，報3872點，成交額約為979億元。

科技股今日走勢個別，阿里（9988）跌1%，騰訊（0700）則升2.9%，更曾收復350元，收市報348.2元，美團（3690）升1.1%，報133.1元，小米（1810）升0.9%，京東（9618）升2.6%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.5%，已於中午公布首季業績的渣打（2888）跌0.8%，同樣已公布首季業績的港交所（0388）升1.2%。

內需及消費股，潤啤（0291）升3.2%，收市報61.6元，百威（1876）升2.7%，海底撈（6862）升2.2%。

汽車股上揚，比亞迪（1211）升4.4%，收市報232.8元，吉利（0175）升1.9%，理想汽車（2015）升1.3%。

【15:52】

內地股市走勢個別，上證收市報3264點，跌不足1點，深成指數收市報11185點，升36點，滬深300指數收市報3959點，跌3點，創業板指數收市報2294點，升34點。

亞太區股市方面，日股跌203點，收市報28416點，台股收市報15374點，升3點，韓股收市報2484點，跌4點。

港股方面，恒指收市報19768點，升150點，國指升56點，報6657點，科指升52點，報3876點。

【13:39】

港股升幅在午後擴大，恒指最新報19819點，升201點，國指升80點，報6682點，科指升71點，報3895點。

京東（9618）升3.7%，潤啤（0291）升3.4%，比亞迪（1211）升2.9%，新世界（0017）升2.4%，騰訊（0700）升2.2%。

【12:12】

港股暫時擺脫近日弱勢，半日升逾百點，其中信義光能（0968）升6.1%，為表現最佳藍籌。

恒指中午最新報19733點，升116點，國指升45點，報6647點，科指升51點，報3875點，成交額為524.8億元。

科技股今早走勢個別，京東（9618）升3.6%，報137.5元，阿里（9988）跌0.7%，騰訊（0700）升1.8%，美團（3690）升2.1%，小米（1810）升1.5%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.3%，渣打（2888）跌不足0.1%，友邦（1299）升1.6%，保誠（2378）跌0.4%。

汽車股上揚，比亞迪（1211）升2.4%，吉利（0175）升2.3%，長汽（2333）升2.5%，理想汽車（2015）升2.6%。

消費股方面，百威（1876）升2%，報22.75元，潤啤（0291）升2.5%，海底撈（6862）升2.2%。

【11:46】

恒指轉升，最新報19736點，升119點，國指最新報6649點，升47點，科指升52點，報3876點。

信義光能（0968）升5.9%，報8.45元，申洲（2313）升3.8%，京東（9618）升3.7%，潤啤（0291）升3.5%，吉利（0175）升3%。

【09:27】

恒指最新報19520點，低開96點，國指低開32點，報6568點，科指跌26點，報3797點。

阿里（9988）低開3%，騰訊（0700）低開0.8%，美團（3690）低開0.6%，小米（1810）低開0.7%，京東（9618）則平開。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.9%，友邦（1299）平開，至於今日會公布首季業績的港交所（0388）低開0.3%。

萬洲（0288）平開。