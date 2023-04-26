加拿大退休基金OTPP解散駐港中國股票投資團隊　傳因中西關係緊張

加拿大退休基金撤出香港，該國第三大養老基金安大略省教師退休金計劃（OTPP），上周已經將駐港的中國股票投資團隊停運。據路透社引述知情人士報道，撤出原因是由於中國與西方之間關係日益緊張，以及全球利率上升導致股權投資環境充滿挑戰。

報道引用養老基金數據平台Global SWF資料顯示，去年底OTPP已完全退出中國國內A股市場。早在今年1月份，OTPP在一份聲明中指出，該基金將停止對中國私人資產的未來直接投資，但將繼續對中國的公共市場進行投資，並通過基金伙伴和外部經理對私人市場進行間接投資。

OTPP發言人向《香港01》強調，香港辦公室仍然運作，並無撤出香港，只是解散負責中國股票投資的團隊，由多倫多團隊直接跟進。

翻查資料，OTPP曾參與今年衝刺港股IPO的貨拉拉的上市前融資。據證監會網站顯示，OTPP規模達到2470億加元（相當於1820億美元），並有5名僱員的執照於4月18日被撤銷。OTPP發言人Dan Madge在回覆媒體時證實，該基金將不再於亞洲設立以國家為重點的選股團隊，導致香港辦事處的5名員工需要離職。他又指，基金會在多倫多的中央團隊尋找亞洲的投資機會。