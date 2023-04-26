建行亞洲於4月29日至5月7日期間　銅鑼灣及屯門分行每周7天營業

再有銀行延長周六﹑周日及公眾假期營業時間。建行亞洲指出，為配合業務發展，從4月29日至5月7日期間，該行在銅鑼灣永光商業大廈地下分行，及屯門市廣場二期地下的分行會延長於周六﹑周日及公眾假期的營業時間，為客戶提供登記開立「貴賓晉裕」及「貴賓理財」戶口﹑申請信用卡及私人貸款服務（不設現金交易服務），及處理不動戶申請。

服務時間方面，上述2間分行的營業時間為星期一至五，上午9時至下午5時，星期六營業時間為上午9時至下午5時，星期日及公眾假期營業時間為下午2時。

滙豐3間分行試行每周7天營業

近期有本地銀行在個別試行每周營運7日，日前滙豐宣布決定延長於海洋中心滙豐尚玉及卓越理財中心（尖沙咀廣東道5號海洋中心三階351-60號）及柏寧卓越理財中心（銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店地下A,B,D,E及F舖）的相關試行安排。

該行將繼續為預約客戶於周末延長營業的特別時段（星期六下午1時至5時、星期日及5月1日星期一下午2時至5時），提供包括開立戶口、啟動流動或網上理財服務等非現金交易的銀行事務。客戶可經滙豐網頁（https://www.hsbc.com.hk/zh-hk/ways-to-bank/branch/）預約。