第一共和銀行危機未除　據報監管部門考慮降評分　限制借貸能力

美國銀行業危機重臨，據報銀行業監管部門正考慮調低對第一共和銀行（美：FRC，First Republic Bank）的信用評分，意味銀行的借貸能力可能受限。令外界再次關注財務狀況，會否步矽谷銀行後塵倒閉。



第一共和銀行據報暫時未獲政府介入協助，甚至可能限制由聯儲局獲取流動資金。即使獲多間同業存放資金以示支持，第一共和銀行仍然流失大量存款。事件觸發FRC股價連續兩個交易日急挫，昨晚曾經多次觸發熔斷，收市仍跌近三成。今年以來股價累計蒸發95%。

據《CNBC》引述消息指，FRC的顧問嘗試請求大型同業再次出手襄助，以高過市值的價格收購該行的債券或持有的按揭等資產，分擔數億美元損失。如果成功挽回市場信心，下一步就是發行新股，集資改善財政，而且已接觸潛在投資者。顧問威脅如果同業不願意援助，一旦倒閉由政府接管，最後會向各大銀行收回損失，屆時代價可能達300億美元以上。

不過據悉業界反應較冷淡，擔心收購資產立即引致損失，進一步打擊市場信心。整間銀行獲併購的機會亦不大，因為股價今年來已暴瀉九成半，意味資產折讓很大，而且憂慮要用很長時間善後。