維達國際瀉逾8%　首季利潤挫近九成　大股東擬沽清52%持股

維達國際﹙3331﹚季績大瀉近九成，兼大股東考慮出貨，股價今早大瀉8.4%，報19.96元。

集團公布，截至3月底止首季淨利潤按年減少88.4%至4,000萬元；息稅折舊攤銷前溢利按年跌47.2%至4.12億元；經營溢利則跌85.4%至6,500萬元。

期內，總收益按年增長8.8%至49.69億元，其中40.71億元來自紙巾分部；8.98億元來自個人護理分部。毛利率收窄7.9個百分點至25.2%。

維達國際指，在2023年第一季度，銷量、價格和產品組合的全面提升，推動集團收益實現強勁增長，總收益按固定匯率換算增長15.5%。集團於去年採取了一系列加價舉措以抵消原材料價格上升帶來之影響，同時持續推動集團收益增長。儘管與去年同期相比，利潤率受到成本上漲的負面影響，但通過嚴謹的價格管理、持續的產品組合提升和更好的經營效率，經營溢利率與上一個季度相比有所改善。

另外，維達國際獲控股股東Essity告知，決定對其若干投資和業務展開策略檢視，包括正考慮出售維達大部分股份。據維達去年年報，Essity持有公司6.2億股或51.59%股權