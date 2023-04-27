橋水創辦人達利奧：中美處「戰爭邊緣」　彼此試探對方底線

全球最大對沖基金橋水基金創始人達利奧（Ray Dalio）表示，中國、美國全球最大的兩個經濟體已處於「戰爭邊緣」，隨着美國進入2024年總統大選，局面將變得更為惡化。

對於中美處於戰爭邊緣，他指是兩國似乎即將爆發一場制裁戰或軍事戰，雖然雙方都不希望發生，不過許多人認為可能會出現。原因有3方面：包括雙方都「非常接近對方的紅線」，同時使用邊緣政策迫使對方「冒着越過對方紅線的風險」，政治在未來18個月可能會導致更激進的邊緣政策。他指，雙方非常接近越過紅線，如果越過紅線，將不可挽回地將兩國推向某種類型的戰爭邊緣，對世界秩序造成破壞。

他表示，戰爭雖並非無可避免，但許多「紅線」將被「邊緣政策」打破，包括台灣問題、中俄關係、芯片問題等。每一個都有風險，而合在一起就構成了很多風險。

達利奧指，步入2024美國選舉年，美國鷹派的政治影響將在未來18個月內對中美關係施加更大壓力，這將是一個風險極大的時期，因中美現已處於戰爭的邊緣。至於談判只會讓情況變得更壞，指大事的討論變成了相互指責，反而惡化了關係，而不是幫助他們，所以談不如不談。

達利奧表示，處於邊緣並不是說一定會越過邊緣，又稱中美雙方都清楚表明知道經濟脫鉤或軍事對抗將是災難性，惟他們正試探彼此的底線。