上海銀保監﹕不允許對民企盲目抽貸及斷貸　培育科技金融專營機構

上海銀保監局副局長曹光群指出，絕不允許對民營企業盲目抽貸﹑斷貸﹑壓貸。

曹光群於新聞發布會提出，要培育一批科技金融專營機構，服務一批重點企業項目，形成一批知識金融服務典型案例，力爭於2025年實現轄內科技企業貸款餘額破萬億元人民幣，知識產權質押融資餘額和戶數在2021年基礎上翻兩番。

曹光群又指出目前部份民營企業仍面臨較多經營困難，上海銀保監將在銀保監及上海市委﹑市政府指導下，引導銀行保險機構著力解決民營企業急難愁盼問題，拓寬民營企業融資渠道，提升金融服務質效。

人行上海總部﹕推動外匯管理改革及人民幣跨境使用

另一方面，人行上海總部副主任劉興亞指出，今年來人行上海總部及外管局上海市分局，積極推進外匯管理改革開放，推進人民幣跨境使用，更好地助力穩外貿﹑穩外資。

劉興亞指出當局大力推動上海地區企業外貿結算便利化，下一步將更多優質企業納入便利化試點範圍，提高銀行服務外貿企業特別是中小企業的主動性及專業性，進一步支持市場主體的供應鏈﹑產業鏈及上下游協調發展。

在推進人民幣跨境使用方面，他指出將更好引導金融機構為企業提供適配的跨境金融服務。推動人民幣跨境投融資業務創新，更好地滿足企業的跨境投融資需求。推動大宗商品如鐵礦石﹑石油天然氣等重要領域以人民幣結算，在「一帶一路」﹑東盟等重點地區及央企﹑市屬國企等重要企業推動跨境人民幣結算，更好地服務國家重點戰略。

該行與多部門共同制定出台多項企業滙率風險管理扶持政策，幫助企業規避滙率風險和降低費用，提升中小微企業滙率套保服務水平。下一步，將持續創新外滙套保風險分擔模式，進一步推動銀行減費讓利，聯合相關部門研究出台更多財政支持補貼舉措，助力中小企業增強滙率避險綜合能力。