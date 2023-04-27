金管局︰無監管要求禁止港銀　向虛擬資產相關機構提供銀行服務

金管局副總裁阮國恒在《匯思》撰文分享該局對虛擬資產及新興市場的看法。

籲不應「一刀切」拒絕開戶

他表示，近月金管局積極與銀行討論，亦表明沒有任何法律或監管要求禁止在香港經營的銀行向虛擬資產相關機構提供銀行服務。同時，該局提醒銀行須秉持「風險為本」的原則進行客戶盡職審查，避免不必要的程序，亦不應「一刀切」拒絕開戶申請。

所謂「風險為本」，是指要將風險區分，採取與之相稱措施，而非以「一刀切」或「迴避風險」處理。銀行須在有效落實反洗錢措施的同時「公平待客」，以具透明度、合理和高效的程序，讓企業獲得基本銀行服務。幾年前金管局鼓勵銀行推出「簡易帳戶」服務，便是應用「風險為本」原則的好例子。

阮國恒又指，「簡易帳戶」是由傳統存款戶口分間出來的一層戶口，重點為一些符合條件的企業客戶按實際業務需要，提供最基本的戶口往來服務（如存款、提款、本地和跨境匯款）。由於交易和服務範圍涉及的相關風險較低，因此銀行對客戶盡職審查的要求亦相對精簡。「簡易帳戶」自2019年推出以來，至今共開立約一萬三千個戶口，平均每年開立約三千多個。

金管局提醒銀行須秉持「風險為本」的原則進行客戶盡職審查。（資料圖片）

為應對開戶需求及理順流程，阮國恒透露，金管局今日﹙27日﹚稍後會向銀行發出通函，進一步釐清業界對客戶盡職審查方面的一些疑問，並分享一些處理過的個案和良好做法供業界參考。另外，金管局明天會聯同證券及期貨事務監察委員會舉行圓桌會議，與銀行業界和部分虛擬資產相關機構共同為「開戶難」作直接交流，並分享有用資訊。

着重新市場機遇

除了新冒起的行業，香港政府近期也積極「走出去」開拓新市場，如中東和東南亞地區。這些市場潛力優厚，是未來環球經濟的增長亮點之一。

阮國恒稱，由於本港過往較少接觸這些市場，銀行前線員工在處理來自這些地區的企業開戶申請可能感覺較為陌生，不太熟悉該如何審視這些企業的相關資料，以致開戶和客戶盡職審查工作變得複雜，甚至有前綫員工為避免麻煩而試圖勸退客戶。同時，金管局了解銀行重視客戶體驗，也着重這些新市場的機遇，期望銀行會繼續加強員工在開戶申請方面的培訓，也會在有需要時調撥更多資源設立專職團隊或熱線，幫助企業理順開戶程序，從而捕捉新商機。