研究︰港綠色建築擁七大優勢　包括亞洲領先綠色金融樞紐地位

貿發局及領展﹙0823﹚今天聯合發表《香港房地產發展及物業管理領域綠色實力：RCEP機遇》研究報告，揭示香港綠色建築七大優勢，並針對《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)成員國發展綠色建築時面對的不同挑戰，審視香港如何發揮所長，在氣候風險評估及設計顧問服務、綠色金融、建築及設施管理數碼化，和綠色建材認證及採購等四大範疇，加強與RCEP成員國的協作，進一步提升綠色建築能力及開拓國際市場，共同建構更環保和可持續的未來。

報告指出香港發展綠色建築有七大優勢，包括(1)綠色金融：作為亞洲領先的綠色金融樞紐，擁有龐大資金池，能滿足房地產業不同的融資需要；(2)綠色建材減隱含碳排放：建材生產商透過善用廢棄物料在生產過程中減少隱含碳排放；(3)業界標準一致：檢測及認證業發展成熟，在綠色建材和項目認證方面能發揮重要角色；(4)創新建築方法：發展商已廣泛採用數碼化和預製組件等高效建築方法；(5)設施管理：高樓層建築的可持續發展和物管享譽全球；(6) 綠色能源和可持續生活模式：電力供應商通過發展可再生能源、能源管理、數碼化和改裝設施等方式，推廣可持續生活模式及促進能源效益；(7)可持續社區發展：將共用社區設施及共享抗氣候變化基建等建築元素融入房地產項目設計。

調查結果顯示，受訪者認為實踐綠色建築的首三個原因，分別是減少能源消耗(43%)、鼓勵實踐可持續的商業活動(41%)及降低溫室氣體排放(35%)。

領展執行董事兼行政總裁王國龍表示：「我們很高興得知，香港房地產行業的綠色能力在這次研究所涵蓋的主要 RCEP 市場中處於領先地位。作為植根香港的房地產資產管理人和投資者，可持續發展一向是領展營運的核心。我們幾乎在所有業務的決策過程中都會考慮到可持續發展的因素，我們也率先將許多可持續發展措施應用到日常營運中，現並正努力在 2035 年實現淨零碳排放。我們希望與業內同仁繼續合作，進一步在香港推進可持續發展的措施，並在 RCEP 市場展示香港的綠實力，以探索區內的新機遇。」

香港貿易發展局研究總監范婉兒則指出：「香港有多達50,000座私人或政府建築物，佔全港碳排放60%，房地產及物管綠色發展將是香港2050年前達致淨零排放的關鍵。近年，香港的綠色建築發展令人鼓舞，全賴產業鏈上不同持份者的共同努力。而RCEP成員國對綠色房地產及物管服務需求日增，相信港商能夠乘着勢頭，把握在RCEP地區的商機，建立香港在國際間推動綠色建築發展的領導地位，並帶來更強大的協同效應。」