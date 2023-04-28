日圓強勢成定局？　大行接連唱好　巴克萊料日圓兌美元高見123

巴克萊銀行發表報告，預測隨著日本央行貨幣政策正常化及通脹衝擊減弱，日圓將再次成為頭號避險貨幣。



報告指出雖然美元近年成為宏觀衝擊時期的主要避險貨幣，但有跡象表明日圓作為避險貨幣的地位正在回歸，在最近金融市場動盪引發的數輪避險高峰期，日圓均呈現強勢。

分析師認為日本央行在未來數個月將取消孳息曲線控制政策（YCC），以及待通脹衝擊消退，日圓會重新作為避風港的吸引力；又預料未來1年美元兌日圓將會下跌，2024年首季將會跌至123日圓。即侍百日圓兌港元報6.38。

能源價格上漲﹑全球央行加息導致的利差擴大，均為日圓帶來壓力。巴克萊指出隨著能源價格回落及全球加息周期放緩，日圓拋售壓力將會減弱。

料日圓升值壓力增

該行亦指出若全球經濟惡化至日央行不願調整YCC政策，預料其他央行亦會放寬銀根。息差收窄屆時會成為日圓上升動力，升值壓力將加劇，推動美元兌日圓跌穿120。

除卻巴克萊看好日圓前景，野村料日央行會更改貨幣政策，日圓兌美元將會由6月底時的125上升，年底時可見120水平，即6.5圓。此外渣打外匯策略師Divya Devesh亦預料，日圓在年內可回升120日圓。