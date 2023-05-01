助力港車北上　中銀集團保險首推「港粵通汽車險」一站式跨境車險

期盼已久的「港車北上」政策今日正式公佈，將於6月1日接受「港車北上」申請，7月1日通車。中銀集團保險有限公司（「中銀集團保險」）積極響應，即時推出「港粵通汽車險（等效先認附加保障）」，為香港私家車車主及駕駛人士提供駕車經港珠澳大橋進出廣東省的一站式車險服務。客戶可即日投保，憑生效保單申請並在正式通車後駕車北上。



港珠澳大橋開通加速形成大灣區一小時生活圈，「港車北上」政策為香港居民北上提供往返粵港兩地便利。在此政策下，目前以行政和商務為主的駕車北上模式，預計將逐步轉化為以居民旅遊消費為主，為香港保險業帶來新的機遇，尤其是與生活息息相關的保險產品與服務需求。中銀集團保險緊抓政策和市場機遇，充分發揮中銀集團跨境經營和自身深耕大灣區保險業務多年的專業優勢，首推「港粵通汽車險（等效先認附加保障）」，為香港居民北上提供專業便捷的保險助力。

現已持有中銀集團保險的香港私家車汽車保險之客戶，可以選擇在該保單上附加延伸保障「港粵通汽車險（等效先認附加保障）」，以獲得等同內地「機動車交通事故責任強制保險」和「機動車商業保險」的保障。新客戶可於投保香港私家車汽車保險 (全保或第三者責任險)時一併投保「港粵通汽車險（等效先認附加保障）」。

受保司機只要持有香港身份證、中國內地及香港的有效駕駛執照及投保車輛的正式車輛登記文件，且年齡介乎25歲至69歲，即可隨時完成投保。投保人士可按自身需要選擇短期30天計劃或全年計劃。受保車輛可免「粵港車牌」。在保障期內，受保司機駕車從香港經港珠澳大橋往來廣東省範圍內之地方, 期間在「機動車交通事故責任強制保險」和「機動車商業保險」下分別可獲總保額20萬人民幣以及最高達500萬人民幣的第三者責任保障(包括第三者人身傷亡、醫療費用、財產損失等)；如額外投保車上人員責任保險，司機及車上每位乘客亦可獲得每人10萬人民幣保額。

中銀集團保險備有完善的客戶服務體系，並與中國銀行集團位於內地的中銀保險合作設立24小時理賠服務熱線，為已身處廣東省的客戶提供意外申報、尋求協助、辦理索償手續及查詢理賠個案處理進度等服務。

「港粵通汽車險（等效先認附加保障）」投保流程方便快捷，客戶即日起可透過中銀集團保險官方網站在香港投保，即時獲取投保確認及電子保單。客戶投保完成後，可根據政府指引自6月1日起申請「港車北上」，7月1日正式通車後即可自駕北上。限時投保優惠現正進行中，由即日起至2023年6月30日，首100名成功投保中銀集團保險「港粵通汽車險（等效先認附加保障）」30天計劃保單之客戶可獲贈港幣50元購物禮券。

作為中國銀行股份有限公司的全資附屬機構，中銀集團保險憑藉龐大的集團網絡、深度契合的銀保協同和雄厚的專業實力，不斷發展壯大。近年隨著數字化轉型步伐的加快，特色優勢進一步形成，保費收入與承保利潤快速增長，本地業務規模不斷擴大，市場份額持續提升。未來，中銀集團保險將背靠中銀集團，緊密圍繞客戶需求，充分發揮數字化優勢，適時推出更為多元的保險產品，持續優化投保及索償流程，為客戶提供更為便捷、優質、專業的保險服務。

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