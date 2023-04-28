五大行齊放榜 工行膺首季賺錢王 交行盈利增幅最佳
多間內銀公布截至今年3月底止首季業績，其中工商銀行（1398）盈利能力最高，期內歸屬股東淨利潤逾900億元（人民幣‧下同）；交行（3328）則是五大內銀中盈利增長最高，增幅逾5%。
工行非利息收入增至500億元
工行於季內歸屬於母公司股東淨利潤為901.64億元，按年增加0.02%。淨利息收入為1,684.12億元，按年跌4.79%，年化淨利息收益率收窄至1.77厘。非利息收入為500億元，按年增長1.02%。
該行截至今年3月底，不良貸款餘額為3,375.9億元，較去年底增加164.21億元，不良貸款率為1.38%，與去年末持平。
建行上季多賺0.26%
建設銀行（0939）期內歸屬股東淨利潤為887.43億元，按年升0.26%。淨利息收入為1,530.82億元，按年跌4.1%，淨利息收益率為1.83厘，淨利差為1.64厘，兩者較上季收窄8個基點。手續費及佣金淨收入為430.17億元，按年升2.62%。
該行指出期內減值損失為515.29元，按年減少2.83億元，其中信貸減值損失為515.77億元，其他資產減值損失則轉回4,800萬元。
截至今年3月底，建行不良貸款餘額為3,096.27億元，較去年底增加168.02億元，不良貸款率為1.38%，持平。
中行期內淨利乘息收入增7%
中國銀行（3988）期內股東應享稅後利潤為576.63億元，按年升0.5%。淨利息收入為1,173.64億元，按年增加7.01%，淨息差為1.7厘。非利息收入為488.83億元，按年增加25.35%。
該行表示，期內資產減值330.6億元，按年增加11.32%。不良貸款總額為2,184.01億元，不良貸款率1.18%，較去年底下跌0.14個百分點。
農業銀行（1288）期內歸屬於母公司股東淨利潤為715.54億元（人民幣‧下同），按年增加1.75%。淨利息收入為1,456.07億元，按年跌3.54%，淨利息收益率為1.7厘。手續費及佣金收入為325.49億元，按年升2.78%。
資產質素方面，截至今年3月底，不良貸款餘額為2,878.98億元，較去年底增加168.36億元，不良貸款率則持平為1.37%。
交通銀行（3328）期內歸屬於母公司股東淨利潤為246.33億元，按年升5.63%。利息淨收入為406.48億元，跌4.4%，手續費及佣金淨收入為126.85億元，按年跌7.67%。
該行季內不良貸款餘額為1,029.45億元，較去年底增加44.19億元，增幅為4.49%，不良貸款率為1.34%，跌0.01個百分點。