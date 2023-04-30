積金局﹕僅3成違規僱主限期前清繳欠款　擬推分層附加費增阻嚇力

近年本港經濟疲弱，僱主拖欠僱員強積金情況有上升趨勢。積金局主席劉麥嘉軒於最新發表的網誌內指出，一旦有僱主違規，當局便會發出的「強積金供款及附加費繳款通知書」（付款通知書），會求僱主補交拖欠供款及相等於欠款款額5%的附加費。可是在2022至23財政年度合共向為35萬張通知中，只有3成收到通知書的僱主會在限期前清繳相關款項。為增加對阻嚇力，當局正研究修例優化現行機制，推行分層附加費安排。



2022至23財年成功為9萬名追討拖欠供款

劉麥嘉軒於五一勞動節前夕（4月30日）發表網誌，表示退休保障是勞工權益其中重要的一環，並指出積金局以保障僱員的強積金權益為己任。作為強積金制度的守護者，致力為受規違個案影響的僱員追討拖欠強積金供款。

她指出在2021至22財政年度積金局成功為逾8萬名僱員追討約1.4億元拖欠供款。2022至23財政年度，當局亦成功為逾9萬名僱員追回約1.45億元拖欠供款。

在網誌內劉麥嘉軒表示，一旦發現規違個案，當局會向違規僱主發出付款通知書，要求僱主補交拖欠供款及相等於欠款款額5%的附加費，欠款及附加費全數歸僱員所有。

合共發出35萬張付款通知書

劉麥嘉軒指出，在過去兩年積金局向違規僱主發出的付款通知書數目有所上升。在2021至22年財政年度共發出32萬張通知書，平均每個月2.65萬張；至2022至23年財政年度，合共發出35萬張，即每月平均2.89萬張，增幅為9%。隨著香港全面復常，經濟情況預料會持續改善，期望付款通知書數目上升趨勢會逆轉。

不過，並非全部僱主會在到期日前補交欠款及附加費。於2022至23財政年度，積金局發出付款通知書後，只有3成會在到期日（即通知書發出日期起計14日內）或以前清繳所有欠款及附加費。

她指出為針對上述情況及進一步加強阻嚇力，當局正研究修例優化現行機制，推行分層附加費安排。接現行法例僱主遲交強積金供款，不管拖欠時間長短，均劃一按欠款金額額外繳付5%附加費。構思中的分層附加費措施中，若僱主超過指定期限仍未清繳拖欠供款及附加費，欠款強加費便會相應遞增，目的是促使僱主及早繳付拖欠供款及附加費，以加強保障僱員的強積金權益。

主動出擊跟進違規個案

劉麥嘉軒又指出，當局一向從多方面「主動出擊」跟進強積金違規個案。在2022至23財政年度，處理的拖欠供款個案中，逾9成來自受託人每月主動提交的拖欠供款報告，讓當局盡快作跟進，甚至在受影響僱員察覺或作出投訴前已適時採取行動。

另一方面，她亦指出正積極構建中的積金易平台可大幅提升積金局執法工作效率。當平台全面運作後，積金局會更即時及直接地掌握僱主供款情況，加快處理違規個案的時間。至於僱員日後亦可以透過積金易平台，隨時隨地掌握僱主供款狀況，以便作出適當的跟進行動。

此外就政府於日前宣布在2025年5月1日取消強積金對沖安排，她表示十分高興，認為可鞏固強積金制度作為打工仔女的退休儲備。當局會全力配合協助政府推行相關措施。