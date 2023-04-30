陳茂波﹕本港零售貨值重上300億元　利好因素將於首季經濟反映

財政司司長陳茂波於網誌內指出，本港零售及銷售額從去年12月至今年2月，保持連續3個月升勢，銷售貨值回升至逾300億元水平。隨著2月初起恢復全面通關，訪客數目逐步增加，本地消費意欲進一步好轉，有關因素均帶動總體私人消費表現大幅改善，抵銷出口持續疲弱的影響，成為支撐本港首季經濟改善的主要動力。有關利好因素會在本周發表的首季經濟數字及零售銷售數據中反映。

他亦指出4月中發放的消費券及近期展開的「開心香港」系列活動，有助鞏固第二季經濟復蘇及市場正面預期，並指出在香港經濟復蘇之初，不會掉以輕心，透過不同類型措施與活動，刺激市場對經濟前旺景的信心及市民對經濟復蘇的期盼。



現身美食市集試沖奶茶

陳茂波在網誌內先介紹從周六（29日）起舉行的「開心香港」系列活動情況。介紹首個美食市集從周六起，一連兩日於灣仔會展舉行。美食市集有逾百個攤檔，結集華夏美銀﹑香港地道小吃，除品嚐美食外，市民亦可以場內的「打卡位」拍照留念。其本人於周六亦到場，試沖奶茶及製作「雞蛋仔」，並以消費券購買食品，全情投入美食市集的愉快氣氛。

他指出「開心香港」的口號﹕「好玩好食，開心積極」，精彩節目陸續有來。除周六打頭陣的美食市集及全港戲院日外，稍後海洋公園﹑數碼港﹑科學園等機構會接力推出不同活動。更預告重頭戲為旅發局於暑假期間，在灣仔海濱舉行令人耳目一新的維港海陸嘉年華。

陳茂波表示，高興看到參與美食市集的展商和市民都展現歡樂笑臉。（陳茂波網誌）

陳茂波指出自2月底《財政預算案》公布後，2個月內先後於本月中發行新一期消費券，到周六啟動的「開心香港」活動，實在衷心感謝同事們的高效推動，及感謝各伙伴機構的積極參與。活動初衷是希望在經濟向好的同時，市民亦有更多開心的時刻。他指出指出「開心，讓我們更積；團結，讓我們更有力」。

復蘇之初續推措施提振經濟前景信心

陳茂波又指出，4月中發放的消費券和最近展開的「開心香港」系列活動，除了希望讓市民開心，也有助鞏固第2季度的經濟復蘇和市場的正面預期。香港屬全開放的小型經濟體，出口表現很大程度受外圍主導，本地消費是較能主動穩住的環節。正如過去幾年經濟面對艱巨挑戰之時，一系列的逆周期措施也是發揮同樣的作用，即以財政政策來支撐內部經濟和穩住信心。

今年是擺脫疫情、經濟復蘇之年，財政政策已調整為「中間偏鬆」，以維持財政穩健。然而，在經濟復蘇之初，政府仍不敢掉以輕心，力求以積極有為的態度，透過不同類型的舉措和活動，在力所能及的範圍內，提振市場對經濟前景的信心和市民對經濟復蘇的期盼。明天是五一勞動節假期，祝大家有一個輕鬆愉快的長周末。