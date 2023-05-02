滙豐首季存款減百億美元　祈耀年：流失率不高　資金轉泊財富產品

滙豐（0005）首季業績表現勝預期，稅前利潤增長超過兩倍，達到128.9億美元，高於分析師預估的86.4億美元。集團並宣布派發每股0.1美元股息，是自2019年以來首次恢復派發季度股息。



存款表現方面，滙控今年首季存款減少100億美元，減幅 0.6%，滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）在業績電話會議上回應指出，相比起集團總存款1.6萬億美元存款，流失幅度並不高，認為情況屬正常，留意到不少客戶趁市況回穩而將存款轉入財富投資產品。

集團將於本周五（5日）在英國召開股東大會，對於大股東中國平安要求滙豐重組亞洲業務的爭論，祈耀年回應指出，集團策略是要提高派息及股東回報，剛公布的首季業績強勁，股本回報等財政指標良好，反映集團現時的營運策略行之有效，認為「是向股東交代的最佳答案」。

不認為全球銀行業危機將至

問及美國銀行業問題，地區銀行First Republic Bank（FRB）成為兩個月內第三家倒閉的美國主要區域銀行的事件，祈耀年表示，當地只有個別銀行出現問題，並不認為全球銀行業危機即將來臨，估計現時的震盪不會發展成系統性風險，並未有對滙控的營運造成負面影響。

至於從近期國際投行瑞信遭收購等行業事件上，他認為，要重視的是銀行業的風險管控能力，以及對於區域銀行的流動性管理，認為有需要加強。

對於本港業務，他指出，中國放開疫情管制後，刺激到港的內地旅客上升，帶動財富管理業務包括保險業務造好。

高盛料滙豐股價可受惠業績表現

滙豐公布首季業績後高盛發表報告，指出滙豐業績首季基礎稅前溢利為94億元，較高盛及市場共識分別高出32%及26%。

高盛指出滙豐業績較預期理想，主要受到收入較佳﹑營運開支較預期低，以及信貸預期損失較低。同時指出滙豐的資本水平亦較預期理想之餘，亦宣布進行20億元回購及派發季度息10仙。

高盛又指出滙豐對今年淨利息收入的預測並無改變，而成本增幅介乎3至4%，有信心今年有形股權回報率可以達到12%或以上。高盛認為滙豐首季業績穩健，預料對股價帶來正面作用，予「買入」評級，目標價為75元，並預料滙豐預測有上調可能。