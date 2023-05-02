内地製造業PMI今年首現收縮　ING經濟師：數據顯示非短期偏差

內地製造業採購經理人指數（PMI）自年初以來錄得連續三個月增長後，於4月出乎意料地錄得49.2，意味製造業出現收縮。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，内地製造業錄得今年首次收縮，為經濟響起警號。



她指出，大部份分項指標亦顯示今次萎縮並非短期偏差。出口訂單由3月的50.4下滑至4月的47.6，而進口由50.9下滑至48.9。另外，產出價格亦由48.6大減至44.9。當中原因或是新訂單（包括供應國內市場）出現萎縮，由53.6下降到48.8。

數據顯示疲弱的出口市場，或已經開始影響國内經濟。與出口業有關的工廠薪酬和就業率下降，正在拖累製造業薪酬水平。就業相關的指數亦顯示招聘活動已連續兩個月收縮。

製造業弱勢容易波及服務業。製造業工人薪酬下跌或導致他們物色服務業工作，從而拖累整個就業市場的薪酬水平，尤其是低技術勞工的薪酬水平。

刺激經濟方案或將出爐

ING預期內地政府將會推出刺激方案以振興製造業和服務業。其中一項措施或會是重啟電動車補貼——從而推動汽車銷售和生產。另一項措施可能是加快基礎設施投資，以同時推動製造業和建造業活動。