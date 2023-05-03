華泰料聯儲局予5月後暫停加息指引　若經濟無明顯衰退難減息

美國聯儲局將於香港時間周四凌晨公布議息結果。華泰證券發表報告，預料當局將會加息0.25厘，聯邦基金利率將升至介乎5至5.25厘，並有可能暫時維持之前縮減債券步伐。不過考慮到核心通脹韌性較強，及高利率下金融體系的脆弱性，當局在溝通上將面臨艱難權衡，預料聯儲局會給予5月會議後暫停加息的指引或暗示，亦可能會強調維持高利率一段時間，不排除未來再次加息的可能性。



華泰預料聯儲局今次會議立場超預期鴿派可能性較低。若溝通不夠鴿派，或會對市場帶來一定程度負面衝擊。

截至4月28日，金融市場預期當局會在5月加息0.25厘的機會率為84%，至今年12月底利率較高位減息0.62厘。可是從聯邦公開市場委員會（FOMC）取態來看，委員會普遍強調住房以外的服務通脹仍未有明顯改善，需要將高利率維持一段時間。FOMC委員目前的表態與金融市場仍存有一定差距，若美國經濟並無明顯衰退或者金融穩定風險，聯儲局或難以減息。

該行指出聯儲局有可能在5月會議後宣布暫停加息，可是有關政策立場難消除市場對金融系統風險及衰退的擔憂。雖然當局希望高利率及信貸條件緊縮，能在不危及金融穩定情況下促使通脹有序回到目標水平，但當局在今年3月發出的經濟預測摘要，卻與市場隱含的利率路徑存有較大背離，且高利率環境經濟及金融體系的演變或是非線性，當局期望的「完美情形」的期待難以如願。不排除實體經濟及金融體系的壓力，在今年下半年加速演繹，促成當局被動轉向。