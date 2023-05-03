拆解滙豐季績三大重點　大股東平安「未收貨」　專家讚息差改善

滙豐（0005）首季業績獲投行評為全面勝預期(An all round beat)，稅後盈利急增超過2倍，並宣布在3個月內從市場回購最多20億美元股份，達到市場預期上限。專家評價業績時指營運表現理想，並看好淨息差持續改善。不過，作為滙豐大股東的平保資管，則對業績「未收貨」，指出「完全沒有減少對戰略和基本表現上的根本性擔憂。」，堅持倡議滙豐推動戰略重組。



業績三大重點

滙豐今次業績勝預期，上季除稅前利潤按年上升超過2倍，至129億美元，遠高於市場預期的86.36億美元。業績表現可拆分為三大焦點：分別是恢復季度派息、股東回報率以及息差改善，下文將逐一拆解。

行政總裁祈耀年強調，今年和明年派息比率目標為50%不變，如果盈利表現愈好，有機會派息多於50美仙或51美仙。（資料圖片）

滙豐派息方面有驚喜，宣布每股派息10美仙，不但高於市場預期的8美仙，更是自疫情以來首次重新派發季度股息。展望未來，管理層的看法亦樂觀，行政總裁祈耀年強調，今年和明年派息比率目標為50%不變，如果盈利表現愈好，有機會派息多於50美仙或51美仙。



翻查派息紀錄，滙豐在2020年新冠疫情前，連續四年皆維持固定的派息金額，即一年派息合共51美仙。

翻查派息紀錄，滙豐在2020年新冠疫情前，連續四年皆維持固定的派息金額，即一年派息合共51美仙。（資料圖片 / 張浩維攝）

高盛：有機會調高股本回報率

對於衡量銀行股回報其中一個關鍵指標——有形股本回報（ROTE），祈耀年強調今年有信⼼⾃2023年起實現平均ROTE ⾄少達到12%的⽬標，更形容「這個⽬標毋須依賴重⼤收購及出售的影響亦能達到。」

高盛的預計更為樂觀，相信滙豐可望受中國來港跨境旅客急增，推高貸款業務及財富管理業務的表現，估計今年中期業績時，滙豐有機會進一步上調ROTE預測。現時高盛對滙豐今明兩財年的ROTE預測分別是16%及13%。

銀河國際證券業務發展董事羅尚沛指出，即使估計美國聯儲局加息見頂，但相信匯豐的淨息差可望持續改善。（張浩維攝）

羅尚沛：息差料改善 未受聯儲停加息影響

反映滙豐存貸本業表現的淨利息收入持續上升。上季淨利息收入按年升逾38%至89.59億美元，維持今年淨利息收入至少340億美元的指引不變，淨利息收益率按年升0.5厘至1.69厘，為利潤按年增長主要來源。

不過，隨著美國聯儲局加息步入尾聲，未來息差能否繼續改善值得留心。中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛指出，「滙豐息差已經持續擴闊左一段時間，相信未來息差升勢持續，因為即使估計美國聯儲局加息見頂，不過有排都唔會掉頭減息住」，相信滙豐的淨息差可望持續改善。

他又形容，匯豐的貸款規模持續擴大，上升趨勢和摩根大通等其他國際性銀行相近，相信未來在亞洲經濟復甦帶動下表現會亮麗。

平保資管對滙豐業績「未收貨」，直言完全沒有減少平安資管對其戰略和基本表現上的根本性擔憂。。（路透社）

大股東平安「未收貨」

不過，羅尚沛亦提到，今次滙豐業績存在一定「水份」，主要是來自減值回撥。滙豐的稅前利潤增⾄129億美元，當中有21億美元為回撥出售法國零售銀行的減值，另有收購英國矽谷銀行的15億美元增益入帳。他指出，若果沒有法國銀行的回撥，「數字上唔會咁靚」。至於英國矽谷銀行的收購決定，管理層行動十分倉促，擔心「可能未睇清楚有冇氹」。

對於滙豐業績表現，身為大股東的中國平安「未收貨」。平保資管在滙豐業績後直言，滙豐的第一季業績有所改善，這得益於多個一次性項目和利率上升的推動，完全沒有減少平安資管對其戰略和基本表現上的根本性擔憂。

平安資管續稱，為從根本上提升滙豐的市場競爭力，助其改善業績、提升價值、把握亞洲增長機遇，滙豐有必要推動結構性的戰略重組改革。