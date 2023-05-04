本港3月零售銷售按年升41%　升幅歷來最大　政府：主因低基數效應

政府統計處今日（4日）發表最新的零售業銷貨額數字。2023年3月的零售業總銷貨價值的臨時估計為336億元，按年上升40.9%。2023年1月與2月合計的零售業總銷貨價值的修訂估計按年上升17.3%。

與2022年同期比較，2023年首季的零售業總銷貨價值的臨時估計上升24.1%。



在2023年3月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.6%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為26億元，較2022年同月下跌8.6%。2023年1月與2月合計的零售業網上銷售價值的修訂估計較2022年同期下跌3.8%。與2022年同期比較，2023年首季的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌5.4%。

扣除其間價格變動後，2023年3月的零售業總銷貨數量的臨時估計較2022年同月上升39.4%。2023年1月與2月合計的零售業總銷貨數量的修訂估計較2022年同期上升15.5%。與2022年同期比較，2023年首季的零售業總銷貨數量的臨時估計上升22.3%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2023年3月與2022年3月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升165%。

其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升38.2%）；服裝（上升136.0%）；食品、酒類飲品及煙草（上升14.0%）；百貨公司貨品（上升37.2%）；藥物及化妝品（上升64.4%）；汽車及汽車零件（上升44.7%）；燃料（上升14.8%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升187.9%）；傢具及固定裝置（上升8.4%）；中藥（上升44.3%）；書報、文具及禮品（上升34.1%）；以及眼鏡店（上升137.8%）。

另一方面，2023年3月與2022年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌6.5%。其次為電器及其他未分類耐用消費品（銷貨價值下跌8.2%）。

2023年第一季與2022年第四季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升12.0%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則上升10.8%。

政府：主因低基數效應

政府發言人表示，隨着個人及旅客消費繼續改善，零售業總銷貨價值在3月按年進一步急升，儘管比較基數低亦是部分原因。

展望未來，發言人指出訪港旅遊業和私人消費復蘇，應繼續惠及零售業。新一輪消費券的發放將提供額外支持。