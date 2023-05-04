歐央行宣布加息0.25厘　符市場預期　歐元兌美元回落

歐洲央行宣布加息0.25厘，符合市場預期，新的政策利率水平，將於5月10日生效。



歐央行指出由於通脹展望持續既高且遠，在通脹壓力下，管理委員會決定將3項主要利率分別上調0.25厘。雖然在過去數個月，歐元區通脹已見回落，可是核心物價壓力仍強勁。同時早前加息的效果，正傳導至歐元區內的金融及貨幣條件，但對實體經濟的影響有待觀察。

歐央行指出，經調整後再融資操作利率將升至3.75厘﹑額外借貸利率升至4%，存款利率升至3.25厘。

會繼續將通脹回落至2%

歐央行指出管理委員會未來的決策，會致力通過具足夠限制性的政策利率，將通脹帶回至2%中期目標水平，並盡可能將通脹維持在此水平。管理委員會將繼續參考數據，以作出合適水平及限制措施的時長。同時強調未來決策會視乎經濟及金融數據﹑核心通脹走勢及貨幣政策的傳導效果。

歐央行指出，隨卻調整政策利率外，亦會通過縮減資產購買計劃，以支持現行貨幣政策立場。預期至今年7月，當資產購買計劃下的資產到期後，將已收回的本金進行再投資。不過疫情緊急購買計劃則會繼續至最少明年底。

歐元兌美元下跌

歐元兌美元下跌，最新報1.1023，跌0.35%。

歐洲股市方面，法國CAC指數最新報7338點，跌0.9%，德國DAX指數最新報15726點，跌0.6%。