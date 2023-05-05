加國道明銀行叫停收購美First Horizon　多間地區銀行股價瀉逾60%

加拿大道明銀行(Toronto-Dominion Bank) 叫停對美國地區銀行First Horizon的收購計劃，消息拖累First Horizon股價急瀉，最多挫40%。其他多間美國地區銀行跌幅擴大，PacWest Bancorp考慮策略性選項，包括賣盤或者其他融資方案，以應對最新財務情況，股價跌幅一度超過60%。Western Alliance Bancorp亦曾下瀉逾61%。



道明銀行原本計劃斥資134億美元（1,014億港元）收購First Horizon，不過最新表示因不確定收購計劃會獲監管機構批准，因此與First Horizon達成協議，終止有關收購計劃。較早時道明曾經指出，監管機構不大可能在5月27日前批准收購計劃。

兩間銀行沒有提及終止交易的可能潛在開支撥備。根據原有協議，道明可能須支付2億美分手費予First Horizon。有外資行分析員指出，對於終止收購感到意外，雖然市場對道明收購First Horizon的計劃能否成事早已存疑，不過仍然預期兩間銀行會重新商議收購條款。