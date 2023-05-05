財新中國3月服務業PMI回落至56.4　經濟師：疫情限制放鬆推動旅遊

中國財新4月中國服務業PMI錄得56.4，較前月下降1.4個百分點，仍處於歷史較高水平。此前公布的4月財新中國製造業PMI降至49.5，再陷收縮。

從分項數據看，服務業供求兩旺。服務業經營活動指數和新訂單指數均小幅回落，仍顯著高於榮枯線，錄得2020年12月以來次高。外需強勁，服務業新出口訂單指數連續第4個月位於擴張區間，國際旅行限制解除繼續助推服務業出口，尤其是旅遊業，在疫情限制放鬆後得到提振。

市場供需強勁，提振就業。4月服務業就業指數連續第3個月高於榮枯線，但較3月高位回落超2個百分點。積壓業務量已連續9個月錄得上升，積壓工作指數在擴張區間微漲，或源於新增業務量增加。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，4月服務業依舊高歌猛進，相比之下製造業增長乏力形成施累。市場積壓需求短期釋放後，經濟恢復的持續性依舊存疑，多項數據也指向經濟恢復基礎不牢固的事實。就業亦是目前經濟面臨的突出問題，年輕群體的就業形勢尤其嚴峻。

王喆稱，通縮近日成為市場熱議話題，製造業成本端和出廠端價格指數的快速下降需引起足夠重視。未來相關政策應圍繞促進內需、穩定就業、改善預期做文章，疏通貨幣傳導機制，助力經濟良性循環。