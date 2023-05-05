發改委﹕鼓勵民間資本參與重大項目建設機制

國家發改委投資司負債人指出，將建立鼓勵民間資本參與重大項目建設機制，常態化推進重點項目。在安排各類政府性投資資金時，對民間資本一視同仁。



《人民日報》發布以「推動更多民間資本參與重點建設任務」為題的採訪文章，引述相關負責人指出月，將加強與有關金融機構對接，推動金融機構按市場化原則，加大對民間投資項目的信貸支持。

發改委投資司負責人指出，鼓勵民間投資參與盤活國有存量資產，降低民間資本參與新建項目面臨的前期工作複雜等困難。支持民間資本通過產權交易﹑併購重組﹑不良資產收購處置方式盤活自身資產，推動符合條件的民間投資項目發行REITs，健全市場化退出機制。

該負責人指出當前民間資本參與重點建設任務還存在一些難點堵點。一是國家重大工程和補短板項目參與難度較高；二是從投資環境看，參與便利度有待進一步提高，三是民間資本自身參與意願及能力存在不足。

負債人指出近年來受全球經濟形勢及疫情影響，部份民營企業效益下降﹑現金流緊張﹑再投資能力不足，參與國家重大工程和補短板項目的意願較低。此外不少民營企業面臨融資難融資貴問題，在參與投資規模較大的基建項目時，出現「小馬拉大車」現象。