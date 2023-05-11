AIA開飯激賞大抽獎最後召集 有機會贏2萬餐飲禮券 加送AIA開餐保

相信香港人生活中最愛之一就是「食」。吃一頓美食，除了可為日常生活減壓，更可將壞心情都變好心情！一直以客為本的友邦香港(AIA)為了令大家食得更開心，特別加入創新意念與 OpenRice《開飯喇！》跨界別合作，推出「AIA 開飯激賞大抽獎」¹，連結AIA Connect「友聯繫」及OpenRice 賬號之用戶有機會贏得價值 HK$20,000餐飲禮券﹑價值HK$10,000旅遊禮券﹑林家謙親筆簽名 CD 及海報﹑電子產品等獎賞。大抽獎5月20日就截止，大家記得把握最後機會！現有或非AIA客戶都可參加！

開心開餐的同時，你又有沒有想過如果不幸遇上意外又能怎樣做？AIA就希望讓大家可以有更多元化的生活保障，首創用餐保障「AIA開餐保」，連往來食飯途中有意外都有得保！以下就立即為你解構大抽獎玩法以及「AIA開餐保」²有幾好！



是次AIA推出的「AIA 開飯激賞大抽獎」及「AIA開餐保」結合數碼科技、創意以及大眾對美食的熱衷，以客戶為中心，致力提升客戶體驗，成功突破傳統保險界限，其保險服務深得業內及客戶的支持，今年更奪得「01企業金勳大獎」的「傑出數碼平台合作項目」大獎。

「AIA 開飯激賞大抽獎」：超豐富獎品！現有及非AIA客戶都可參加

無論你是現有AIA客戶，或非AIA客戶都可以透過連結AIA Connect「友聯繫」及OpenRice賬戶，享受雙重獎賞優惠！第一重獎賞：賺取AIA「友Point」及參加「AIA 開飯激賞大抽獎」，只需透過OpenRice流動應用程式，連結AIA Connect登記成為新用戶，或現有AIA Connect用戶完成相關登記程序，即可獲得AIA「友Point」參加抽獎。其後每次透過OpenRice流動應用程式或網頁訂座或外賣自取，都可獲得額外AIA「友Point」，有機會於推廣期內贏取包括價值HK$20,000餐飲禮券﹑價值HK$10,000旅遊禮券﹑林家謙親筆簽名CD及海報及電子產品等，而且參加抽獎次數更不設限額，用餐愈多，中獎機會愈高！

選擇指定的健康餐廳，包括「健康食品/素食食店」、「咪嘥野食店」、及「少鹽少糖食店」，更可賺取雙倍AIA「友Point」，提升贏取獎品機會。AIA希望透過鼓勵客戶多到健康餐廳，藉此貫徹幫助客戶實踐「健康長久好生活」的目標。

第二重獎賞則是同步參與OpenRice的獎賞計劃，賺取Rice Dollars³，在全港過萬間餐廳消費時可選用Rice Dollars，線上線下以對銷簽賬金額，令大家開餐時抵上加抵！

「AIA 開飯激賞大抽獎」於5月20日就截止，大家記得把握最後機會!

怎樣連結：

1. 打開OpenRice APP，點擊左上方「我的積分」

2. 選擇 AIA「友Point」，按「+」連結

成個連結過程最快都唔使1分鐘，立即行動！

活動詳情

「AIA Connect」下載連結

「AIA開餐保」：提升用戶用餐體驗 享受美食更盡情

開餐除了大抽獎令你有驚喜，「AIA開餐保」更由你用餐前，保障至用餐後！「AIA 開餐保」(一般保險產品) 為客戶提供用餐相關意外住院現金保障，如因經OpenRice訂枱的指定餐廳範圍內發生意外而導致身體受傷或食物中毒、前往或離開訂座餐廳途中遇上交通意外、在指定訂座餐廳用餐感染「2019冠狀病毒病」，一旦需要住院，將會獲得每天800元住院現金賠償，最多為期10日。如因上述事件或保障期內不幸身故，AIA將支付HK$10,000元一次性意外身故保障²。

由即日至8月31日購買「AIA開餐保」費用全免！全自助手機投保，立即到「AIA開餐保」網站了解更多！

安裝AIA Connect「友聯繫」流動應用程式除了可以參加「AIA 開飯激賞大抽獎」之外，更可以體驗「一App搞掂晒」的便利！大家只要一個App就可以管理所有AIA賬戶及保單，當中包括個人保險、團體保險、強積金／公積金及「AIA Vitality 健康程式」，大家可以隨時隨地查閱保障範圍，輕鬆處理保險服務的需要！

1. 就有關條款及細則詳情，請參閱相關宣傳單張或瀏覽https://bit.ly/44AiqwH。AIA 開飯激賞大抽獎（第二浪） : 推廣期: 2023年2月21日至2023年5月20日，推廣生意的競賽牌照號碼：56708-10, 56711-3。

2. 就有關條款及細則詳情，請瀏覽https://bit.ly/3VyhMf8。

3. OpenRice開飯獎賞計劃現已可以用積分兌換Rice Dollars當錢使，於使用OpenRice餐飲券、訂座預付套餐、外賣自取及OpenRice Pay服務時直接對銷簽賬金額。

「AIA開餐保」由友邦保險(國際)有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)(「AIA」/「我們」)承保，OpenRice並不會進行任何保險相關的受規管活動，包括提供任何保險相關的產品、服務、意見或建議。推廣受條款及細則約束，請注意相關產品風險。以上產品資料並不包含保單的完整條款，有關產品詳情，請瀏覽此網站。推廣及投保只適用於香港境內。

「友邦保險」是指友邦保險控股有限公司，於香港註冊成立之有限公司。「友邦香港」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港分行。「香港」指「香港特別行政區」。

（資料及相片由客戶提供）