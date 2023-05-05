互換通5月15日啟動　初期每日交易額度200億元人民幣

北向互換通將於5月15日啟動。政府指出人民銀行﹑證監會及金管局已就「互換通」涉及的跨境合作原則及具體安排達成共識，並簽署《關於內地—香港債券及衍生品市場相關事宜的諒解備忘錄》，備忘錄就兩地監管機構在債券及衍生品市場方面的監管合作安排及聯絡協商機制，共同維護「互換通」的正常運行﹑金融市場穩定和公平交易秩序。



政府指出初期可交易品種為利率互換產品，報價﹑交易及結算為人民幣。交易額度方面，初期全部境外投資者通過「北向互換通」開展利率互換交易在軋差後的名義本金淨額不超過200億元人民幣，後續可根據市場情況作調整。

清算額度方面，上海清算所與場外結算公司針對雙方清算所之間的風險敞口建立「互換通」資源池。初期上海清算所與場外結算所與場外結算公司針對雙方清算所之間的風險敞口，設定上限不逾40億元人民幣，後續可根據市場消況適時調整額度。

清算額度每日40億元人民幣

至於投資者，參與「北向互換通」的境內投資者（即互換通報價商）需與外匯交易中心簽署報價商協議，並為上海清算所利率互換集中清算業務的清算會員或該類會員的清算客戶。參與「北向互換通」的境外投資者為符合人民銀行要求並完成內地銀行間債券市場准入備案的境外機構投資者，並經外匯交易中心開通「北向互換通」交易權限。擬申請開通「北向互換通」交易權限的境外投資者需同時申請成為場外結算公司的清算會員或該類會員的清算客戶。

交易安排﹕外匯交易中心與人民銀行認可的境外電子交易平台互聯提供交易服務。清算安排﹕上海清算所和場外結算公司建立中央對手方清算機構互聯互通，共同向境內外投資者提供清算、結算服務。

互聯互通又一重要舉措

就北向互換通即將啟動，滙豐亞太區資本市場及證券服務主管鄧博文（Monish Tahilramani）表示：「滙豐歡迎北向互換通開通，進一步擴闊和加深香港與內地金融市場之間的獨有聯繫。互換通將互聯互通安排拓展至金融衍生品，為國際投資者提供更廣泛的風險管理工具，幫助他們有效對沖利率變化對人民幣固定收益資產的影響。滙豐十分高興參與北向互換通，期待計劃帶動債券通更蓬勃發展，促進內地金融市場繼續開放。憑藉滙豐在交易與結算的堅實基礎，我們正為互換通的開通作好全面準備，幫助國際投資者充分利用香港作為舉足輕重的風險管理中心，以及全球離岸人民幣業務樞紐的優勢，投入參與內地金融衍生品市場。」

渣打香港及大灣區金融市場部主管曾繼志表示：「『互換通』是香港與內地金融市場加強互聯互通的又一里程碑，與債券通產生良好的協同效應，善用香港作為超級連繫人的角色，協助持有內地債券的國際投資者更有效地管理利率風險，提高國際投資者配置人民幣資產的意願，從而進一步推動人民幣國際化。同時，境外投資者的參與將有助推動內地衍生品市場的發展，完善市場的風險定價機制，促進內地債券市場的增長。渣打將繼續大力支持香港與內地的金融市場發展，鞏固香港作為國際金融中心的地位。」

中銀香港對香港與內地利率互換市場互聯互通合作(「互換通」)的開展表示歡迎和支持。「互換通」是內地與香港金融市場互聯互通的又一重要舉措，首階段開通「北向互換通」，將便利持有內地債券的境外投資者，透過內地及香港金融市場基礎設施的連接，以安全和方便的方式參與內地銀行間金融衍生品市場，一方面能豐富境外投資者可使用的風險管理工具選擇，亦有利於滿足其利率風險的管理需求，相信「互換通」的開通將進一步釋放境外投資者參與內地債券市場的潛力，推動人民幣國際化。

「互換通」作為深化金融改革、推動內地金融市場高水平對外開放的創新舉措，有助內地利率衍生品市場的發展，同時強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位以及風險管理中心的功能，鞏固國際金融中心的地位。