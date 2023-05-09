金管局余偉文：政府定期檢討存款保障計劃　料下半年向公眾交代

近期美國地區銀行危機，美國監管機構多次研究上調存款保障制度。金管局總裁余偉文出席論壇時，被問及本港會否考慮提高存款保障50萬元上限，他表示，國際存保標準是以保障上限可以覆蓋多少客戶作為標準，一般是以90%覆蓋率作為標準。他提到，以香港保障上限50萬元為例，目前可保障約87%銀行客戶存款，保障程度高。港府亦會定期檢討， 會由存款保障委員會進行研究檢討，預期今年下半年會與公眾交代。

余偉文提到，今年首季經濟按年增長2.7%，主要受惠旅客訪港帶動零售銷售，以及投資增長，認為本地經濟反彈勢頭強勁，預計今年經濟增長，會處於政府預測區間的較高水平。政府的預測是今年經濟增長介乎3.5%至5.5%。

對於本港利率上升對樓價影響，余偉文表示，去年本港樓價按年下跌約15%，不過今年首季則反彈5%，認為利率並非單一影響本港樓市的因素，本港按揭利率亦沒有完全反映銀行間利率上升的幅度。他指，樓市表現要視乎市場氣氛、需求，以及居民財富會否受股市回報影響等。

余偉文表示，理財通2.0未有時間表。（林靄怡攝）

理財通2.0未有時間表

對於「跨境理財通2.0」，余偉文表示，與包括人行、中證監和中銀保監等內地多間監管機構商議，議題包括簡化開戶銷售程序、容許投資更多不同風險評級的產品，例如是環球股票投資產品等，不過對於「理財通2.0」暫時未有時間表。