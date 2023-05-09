中國4月進口遜預期　分析料未來數月出口進一步受到影響

中國公布4月份進出口貿易數據，4月整體出口按年增長8.5%，較上月的14.8%增幅明顯放緩，略高於市場預期的8%。不過，進口則遠遜預期，按年跌幅擴大6.5個百分點至7.9%，跌幅遠高過市場預期的0.2%。4月貿易順差擴大至902億美元，多過市場預期的713億美元。



ING：政府推電動車補貼機會高

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，全球經濟情況惡化或會進一步拖累今年中國經濟。4月進出口數據的焦點是進口錄得進一步收縮，疲弱的進口數據使4月出口錄得按年8.5%的增長黯然失色。

如果按月計，4月出口下跌6.4%，進口下跌9.7%。 全球經濟放緩對中國出口的影響越來越明顯。不少進口貨物是用於製造出口產品，因此進口下滑暗示未來數月出口將進一步受到影響。半導體出口於4月已錄得按年8%的跌幅。

全球經濟放緩加劇内地製造業的弱勢。政府更有可能推出財政刺激措施支持製造業的勞動力市場。雖然房地產市場有所回暖並為經濟帶來一定動力，但復蘇仍在起步階段。政府最有可能推出的刺激經濟措施，是為本地生產的電動車和消費者電子產品提供補貼以及加快建造基建設施。

ING 認為，除非內地企業投資後勁不繼，否則寬鬆的貨幣政策不會是有效的應對措施。今年第一季强勁的貸款需求已證明内地企業投資仍然穩固。因此，人民銀行現階段會傾向維持政策不變。

ING經濟師認為，政府最有可能推出的刺激經濟措施，是為本地生產的電動車和消費者電子產品提供補貼以及加快建造基建設施。（張浩維攝）

大新銀行經濟研究及投資策略認為，進口按年跌幅擴大6.5個百分點至7.9%，其中以進料加工貿易及來料加工裝配貿易的方式進口按年分別跌27%及24%，加上內地4月製造業採購經理指數再度收縮，或反映內地製造業需求有所放緩。

該行預期，外圍經濟前景放緩，新訂單減少的情況下，內地整體出口（特別是出口往主要成熟市場）或仍會受壓一段時間。內地與西方國家關係轉趨緊張，或繼續不利未來高端技術產品進出口。雖然內地製造業活動復甦相對落後，但國內消費需求預料逐步恢復，進口仍有望逐步回穩。

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭指出，進口不及預期，可能表明隨著中國作為世界第二大經濟體持續反彈，中國家庭消費仍有待增長。最近的黃金周假期數據顯示，家庭願意在體驗消費上釋放購買力，比如：外出就餐及國內短程旅遊，但未有準備購買副消費品及產品。認為未來數月，政策制定者傾向於全力提振消費者及私企的情緒，這應該會對支出產生正面影響。