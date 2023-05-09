長實擬斥逾48億元　全購英國社會房地產投資信託基金

長實（1113）宣布向於英國主板高級市場上市的房地產投資信託Civitas Social Housing PLC提出全購，每股作價80便士（約7.94元）。據收購要約條款項下的現金代價計算，該英國公司全部已發行股本的價值約為4.85億英鎊（約48.11億元）。



Civitas Social Housing PLC為一家房地產投資信託基金，持有的資產包括專業支援房屋及家居護理房屋，專門為18至65歲患有長期學習障礙或心理健康問題的成年人提供住所，在其所處社區提供最佳的生活質素，同時可為英國政府減省大量開支。在英國專業支援房屋和護理費用乃由政府悉數承擔。

據Civitas Social Housing PLC網頁顯示，與英國178個地區政府機構人合作，旗下項目697個，投資總額為8.35億英鎊。技術人員4,594人，核准的供應商為18個，護理提供商131個。

長實指出收購要約的實施會受限於若干條件，包括但不限於接獲有效的收購要約接納，當中涉及的目標公司股份數目連同競投公司及/或其全資附屬公司已持有﹑收購或同意將予收購的目標公司數目後，合共佔當時在目標公司股東大會上正常可予行使的表決權不少於75%（按納條件），英國競爭和市場管理局不採取措施禁止該收購要約。在收購要約已宣布為無條件且競投公司接獲交對收購要約必要的接納後，英國相關監管機構將要求取消目標公司股份在倫敦證券交易所的交易和上市。

促社區護理範疇為NHS減輕壓力

長實指出Civitas Social Housing PLC為英國具領導地位的社會房地產供應商的一，其社會影響力及盈利模式均與公司投資準則相符，能夠在策略上作出適當配合。若完成收購，長實會預期Civitas Social Housing PLC將保持其於英國的社會房屋供應商的領導地位。

長實特別項目總監趙汝成指出，Civitas Social Housing PLC具備穩健收入及可靠回報的特質，既符合公司投資標準，亦可擴充公司的環球房地產資產組合。多年來Civitas Social Housing PLC建立良好往績，與英國多個地方政府機構﹑護理機構及戶屋力協會合作無間。Civitas Social Housing PLC促進提供社區護理範疇，為英國National Health Services減輕壓力，甚具意義。