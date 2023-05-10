世紀睿科（1450）建議改名為交個朋友！　公司﹕因為呢個原因

一個出色或突出的上市公司名稱，往往令市場人士深刻印象，世紀睿科（1450）的新名字便其中一個好例子。公司建議將中文名字改為「交個朋友控股」，英文名字為「Be Friends Holding Limited」。

為何要更多公司名？世紀睿科指出隨著公司對產業佈局的進一步優化，及多元化發展戰略不斷推進，董事會認為建議更改公司名稱將為公司提供更適合的企業形象及戰略方向，以及將更好地反映公司做強新媒體業務的決心。

公司又指出董事會亦相信，新企業形象非常符合公司新媒體業務的市場風格，可以使市場及股東更好的了解公司狀況並使公司夠抓住潛在商業機會，促進未來發展，因此認為建議更改公司名稱符合公司及股東整體最佳利益。

據公關資料顯示，在去年8月世紀睿科與北京交個朋友數碼科技簽訂5年獨家營運合作協議，正式建立全面合作關係。在去年11月世紀睿科開始全面營運管理交個朋友旗下所有抖音賬戶，及納入公司業績。

據天眼查最新信息顯示，北京交個朋友數碼科技日前發生工商變更，法人及股東均已改變，其中新任法人代表為世紀睿科執行董事趙慧利，全資股東亦已變為世紀睿科100%持有的易匠未來，反映出世紀睿科已完成收購交個朋友。