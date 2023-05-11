內地4月新增貸款7188億人幣　按年僅多649億

人民銀行公布，據初步統計，4月社會融資規模增量為1.22萬億元人民幣﹙下同﹚，按年增2,729億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加4,431億元，按年增729億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少319億元，按年減441億元；委託貸款增加83億元，按年增85億元；信託貸款增加119億元，按年增734億元；未貼現的銀行承兌匯票減少1,347億元，按年減1,210億元；企業債券淨融資2,843億元，按年少809億元；政府債券淨融資4,548億元，按年多636億元；非金融企業境內股票融資993億元，按年少173億元。

另外，4月份人民幣貸款增加7,188億元，同比多增649億元。分部門看，住戶貸款減少2,411億元，其中，短期貸款減少1,255億元，中長期貸款減少1,156億元；企（事）業單位貸款增加6,839億元，其中，短期貸款減少1,099億元，中長期貸款增加6,669億元，票據融資增加1,280億元；非銀行業金融機構貸款增加2,134億元。

至於M2增長，4月末，廣義貨幣(M2)餘額280.85萬億元，按年增長12.4%，增速比上月末低0.3個百分點，按年高1.9個百分點。狹義貨幣(M1)餘額66.98萬億元，同比增長5.3%，增速比上月末和上年同期均高0.2個百分點。流通中貨幣(M0)餘額10.59萬億元，按年增長10.7%。當月淨投放現金313億元。