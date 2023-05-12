零售股｜新秀麗首季多賺3.5倍　明年擬恢復派息　4月銷售增逾41%

新秀麗（1910）公布首季業績，今年首季收入按年增48.5%至8.52億美元，扣除匯率影響則增55.3%，另較2019年同期增2.4%。集團並表示，有意於2024年恢復年度現金分派，惟須遵守其股息及分派政策。



期內，純利7,380萬美元，按年增3.5倍，若扣除匯率影響則增長3.76倍；每股盈利0.051美元，經調整每股盈利0.056美元；毛利率改善3.3個百分點至58%。

按地區劃分，亞洲銷售復甦步伐最爲明顯，按固定匯率計，亞洲收入增長89.4%至3.29億美元，貢獻整體收入38.6%；北美洲、歐洲及拉丁美洲分別增32.3%、52.1%及33.9%。

若按品牌分類，佔集團銷售淨額47.2%的主品牌新秀麗，季內錄得64.3%增長，僅隨其後的是Tumi的55%。

集團指，業務的復蘇步伐持續加速，綜合銷售淨額及經調整EBITDA利潤率均超越2019 年第一季度疫情前水平，溢利狀況較2019年有了根本性改善，今年4月份表現持續改善，銷售淨額按年升41.4%，甚至較2019年同期，即疫情前亦有2%的增長。