刁嘴排行榜大戰開心香港市集　抵食過80蚊炒米粉｜刁佬

失驚無神政府公佈開心香港計劃，全城熱搶熱炒30蚊戲飛。講到食，係一個人人都開心嘅話題，偏偏沙田開心香港美食市集開幕脫腳，遇上黃雨暫停。暫停前30蚊6粒魚蛋、80蚊炒米粉，市民紛紛都覺得劏客同貴，仲要唔洗交租引來城中熱話，有美食市集做對比，忽然間大家都覺得南山邨同旺角原來幾咁好。

最近五月天同周杰倫來港獻技，五月天話每日要飲五杯凍檸茶，周董夜晚宵夜都係食面，就知道香港美食幾大魅力。學巴菲特話齋，投資唔洗下下高大上，睇吓身邊啲人做緊乜就知道有乜好項目。其他公司唔知，刁佬工作室每次下午茶萬歲都係飲珍珠奶茶，人人高興。刁佬亦見唔少讀國際學校同留學歐美的年青一輩，識得字正腔圓叫出心儀的 Bubble Tea （珍珠奶茶）。可見香港本土美食的確是魅力沒法擋。

有人嘅地方就有江湖，有江湖地方有好多人肚餓，與其由外人主導既小紅書及米芝蓮寫推介香港本土美食，不如政府搞返個刁嘴香港美食排行榜，嚴選大家心目中的百大冠軍美食，仲要分開評審組同民選冠軍組，邀請返周星馳頒獎，實行人人都可以做食神。香港百大美食，其實數數下都好易數哂。魚蛋、燒賣、雞蛋仔、格仔餅、碗仔翅、奶茶、蛋撻、燒鵝、叉燒、牛腩、牛雜、腸粉、菠蘿油、臭豆腐、狗仔粉、手拉腸粉、粉果，真係數極都數唔曬。睇來淨係要成為香港百大美食隨時都要打大交，點解瀨尿牛丸冇份……

每項美食選三幾間，比人投票做冠軍，贏咗就可以威足成年仲可以賣廣告，2023 年香港最受歡迎雞蛋仔，刁佬聽到都想食。叫上次安心出行班大哥幫吓手，整個「香港食神」Apps畀人儲印花，成百樣美食，走勻香港食曬百大美食都起碼要成個月，吸引遊客嚟足香港幾次，儲齊印花可以換車票或者機票，每年又再選過，個概念簡直長玩長有，而且香港陀地同遊客都可以一齊玩，諗起都開心。

嚟香港玩，都係購物同食，住就唔好提。同樣概念又可搬到購物上，買音響、相機、電話要去邊，邀請全民投票。最近香港團逼爆土瓜灣，導遊帶遊客食速食店，被遊客覺得香港唔好玩，無新意，咁樣嘅免團費購物團，梗係唔好玩啦！旅行社同導遊搞旅行團都自然為賺錢，刁佬提議政府搞返個香港三日兩夜遊行程計劃大賽，等各大旅行社同導遊踴躍獻技，最多人購買的行程自然係最好的，政府應該送上電子購物券比呢一班咁有眼光嘅遊客，令到越受歡迎的行程越抵玩。更應真金白銀獎勵一下咁有創意嘅旅行社同導遊，重賞之下不單止有勇夫，仲有好多創意，刁佬一直相信高手在民間。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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