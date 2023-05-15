零售業請人難　一田︰前線人手至少缺一成　考慮推「半全職」制度

一田百貨表示，半年一度的一田購物優惠日於5 月24 日至6月6日在全港 12 間分店及 14 個特別展場登場，將有逾萬件產品低至1折發售，預計今次購物優惠日營業額將錄得按年1至2%升幅，並推算外遊用品將成為帶動營業額的主因。



一田百貨行政總裁黃思麗表示，隨着社會復常，市民開始重新外遊，故今次一田購物優惠日亦加強行李箱等貨品選擇，百貨的營業額較以往幾年亦逐步回穩；雖然一田以本地客為主，但隨着時中港兩地通關，帶動更多客流到不同分店，預料今次購物優惠日營業額將錄得按年1至2%升幅，並推算外遊用品將成為帶動營業額的主因。

黃思麗續稱， 本港通關不久，經濟復常需時，希望生意在暑假恢復至疫情前水平，下半年將陸續翻新店鋪，來年年初將有兩間分店投入服務，全新分店將位於屯門及白石角，並對今年下半年的零售市場保持審慎樂觀的態度，維持全年整體營業額按年上升5至8%的預測不變。

至少缺一成人手

人手缺乏問題持續困擾零售業，黃思麗表示，全行業都面臨缺人情況，不少前線員工希望可以回鄉探親，目前前線人手數目欠缺至少一成，又透露在一田購物優惠日額外增聘至少200名兼職。

為了留住人才，她表示，會由員工福利着手，改善醫療保障、或者在工作安排提供少許彈性等，同時上調員工工資，惟坦言加薪幅度不高，正在考慮推出「半全職」制度，即是向兼職員工提供部分全職員工福利。