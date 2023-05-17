高息吸存｜拆息高企港銀搶短期資金　一周定存息高達20厘

市場預期美國息口見頂，但本港拆息持續高企，港銀紛紛上調或推出短期定存利息優惠吸納短線資金。當中建銀亞洲及工銀亞洲均推出一周定存迎新優惠，前者年利率達20厘，後者也有8厘。以建銀亞洲該優惠的起存額50萬元計算，存一周即可賺取1,918元。目前三個月定存也以建銀亞洲的4厘最高，以起存額100萬元計算，3個月即可收息1萬元。



港元拆息今日全線向上，當中與樓按相關的一個月拆息（HIBOR）連升2日，升14.15點子至4.45816厘，是5月11日後最高。短線拆息方面，隔夜拆息升16.26點子至4.39048厘，1星期拆息升12.96點子至4.35345厘，2星期拆息升9.25點子至4.37054厘。

中長線拆息方面，3個月期拆息升4.4點子至4.51821厘，6個月期拆息升4.16點子至4.52304厘，12個月期拆息升1.01點子至4.59077厘。

信銀國際起存額僅為1萬元

建銀亞洲的定存3個月的4厘息優惠，需要為指定理財戶口新客戶，若非新客戶，需起存額達300萬元。另外，大新銀行及信銀國際的3個月定存利息，也高達3.9厘，前者起存額也高達100萬元，需為VIP銀行服務客戶以全新資金於分行開立定存。而信銀的門檻則較低，起存額僅為1萬元，客戶可經過網上理財或手機銀行匯入新資金。

另外，交銀香港通達私人財富、通達理財、或交銀理財客戶的網上新資金，可享最高年息3.8厘， 起存額100萬元。工銀亞洲新設全新綜合賬戶，經分行開立，起存10萬至80萬元，最高3.8厘年息。