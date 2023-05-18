數碼港元｜先導計劃涵蓋6個潛在應用場景　無智能手機都可使用

金管局啟動數碼港元先導計劃，16家入選公司來自金融，支付，及科技界，當中包括四大行，另外也有Visa、Mastercard，而支付寶及虛擬銀行眾安銀行等也榜上有名。

該次先導計劃14項試驗，涵蓋6個潛在應用場景，包括滙豐恒生及Visa合作的代幣化存款，滙豐的全面支付，Mastercard的第三代互聯網Web3交易結算，富邦及眾安銀行的代幣化資產結算，中銀香港的可編程支付，另外還有工商亞銀的離線支付。

所謂的離線支付，即無需手機或者無線網路情況下，也能夠使用數碼港元。工商亞銀運行管理部主管羅家豪表示，不少老人或者學生都沒有智能手機，可以透過數碼港元卡，拍一拍就能實現購物及的士支付，節省雙方的時間及交易成本。另外，在停電或者受到網絡攻擊時，離線支付也能夠解決問題。

至於代幣化資產結算，據富邦銀行及合作的Ripple Labs介紹，代幣化資產結算即將房地產代幣化，可作為貸款抵押，從而加快資產轉換，提升貸款價值，可即時批出貸款，貸款人可即時使用相關的數碼貸款。

另外，所謂可編程支付，就包括發放政府資助、商戶獎賞計劃，預繳服務及投資。