阿里公布連串「拆骨」行動　張勇提四大準則︰可更獨立地走向市場

阿里巴巴﹙9988﹚公布第四財季業績，同時明確宣布一系列分拆業務行動，包括批准通過向股東分配股息的方式完全分拆雲智能集團，又為盒馬、菜島定下目標期限。

集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，成立資本管理委員會的目的就是研究如何提升股東回報，經過討論後決定完全分拆雲智能集團，原因是其與集團的消費者業務，擁有相對的獨立性。

集團亦希望成用分拆機會，調整股東結構，為雲業務引入策略股東，為拓展市場打好基礎。此外，今次分拆令股東價值最大化，包括稅務安排考慮。

「小阿里」變明天「大阿里」

問及分拆業務以至持股比重準則，張勇表示，集團目前三大戰略為消費、雲及國際化，在此基礎之上，不論集團持股大或小，最重要是有利業務發展，「由小阿里巴巴變成明天的大阿里巴巴」；至於什麼業務能獨立發展，須有明確的客戶群、市場、業務模式及核心能力，可更獨立地走向市場，例如雲業務有潛力達到今天阿里巴巴集團的規模，甚至更大。

張勇補充，從３月宣布業務「一拆六」開始，目標就是由多元化的一個阿里巴巴集團，變成不同集團擁有自己業務，令股東價值更大化。

截至今年3月底止，阿里巴巴第四季股東應佔盈利235.16億元(人民幣‧下同)，每股盈利1.12元；去年同期股東應佔虧損162.41億元。