商品大王羅傑斯﹕美元霸權即將結束　料美國或陷入長達4至5年衰退

「商品大王」羅傑斯指出，國際社會對美國的信譽充滿憂慮，美元作為頭號貨幣的時代即將結束。



羅傑斯接受俄羅斯衛星通訊社訪問指出，國際貨幣應該是完全中立，但是美國一直利用美元霸權，試圖控制別國，動輒切斷他國使用美元交易的途徑，這令國際社會對美國的信譽充滿擔憂。

羅傑斯預期美國將於今年或明年迎來持續4至5年的經濟衰退。由於目前美國政府債台高築，即將出現的經濟衰退或為其有生之年見證的最糟糕一次。若國際局勢動盪﹑爆發更多衝突，美國衰退期將會更長。

沙特對透過非美元進行貿易結算持開放態度

近來已有不同國家表示，會研究採取更多非美元貨幣進行貿易結算，其中阿根廷已採用人民幣支付來自內地的產品。在今年初沙特阿拉伯曾指出，對透過美元以外貨幣作貿易結算，持開放態度。

此外據俄羅斯媒體報道，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）4月14日表示，在國際貿易中放棄使用美元結算轉而使用本國貨幣的趨勢是不可逆轉的。

俄羅斯衛星通訊社於4月24日稱，俄國財政部部長西盧安諾夫在「知識」馬拉松論壇上表示：「若看俄中貿易結構，目前超過70%都是用兩國本幣進行付款和結算。