英脫歐7年　決定是對還是錯？　近半國民呻生活變差｜林子傑

曾在 2016 年，推動英國脫歐 (Brexit) 公投的英國政治家Nigel Farage 週一表示，「英國脫歐失敗 (Brexit has failed)」，首相蘇納克 (Sunak) 迅速回應，並重申脫歐對英國發展的好處。

自英國投票決定脫離歐盟以來，已經過去了將近七年和四任首相。現在看來，究竟英國退歐是不是一個正確的決定？

民意調查

在 3 月份公佈的最新 YouGov 民意調查中，53% 的英國人認為脫歐是錯誤的，只有 32% 的人仍然認為這是正確的決定。還有， 45% 的英國人認為脫歐讓他們的日常生活變得更糟糕，只有11% 的人認為脫歐改善了他們的生活。對比2016年6月23日脫歐投票當天，有51.89%的英國人民投下脫歐的一票，略高於留歐派的48.11%。

永無止境的辯論

「英國退歐是不是一個正確的決定？ 」將會在未來數十年，繼續成為留歐者和脫歐者之間永無止境的辯論，英國衛報 (The Guardian) 分析了雙方的辯論理據，得出四個共同目標，並嘗試從分析這些目標的過程中，去客觀評估英國脫歐正確與否。以下是對這四個共同目標的分析：

1. 經濟和公共財政 (The economy and the public finances)

預算責任辦公室（The Office of Budget Responsibility) 的估計是，到目前為止，英國脫歐已使英國GDP 減少約 1.5%，未來還會進一步減少 2.5%。儘管英國對歐盟的淨貢獻有所減少，但他們的分析仍然指出：脫歐令英國每年減少約 120 億英鎊的稅收。

此外，雖然英國脫歐的支持者仍然可以指出潛在的未來利益，但迄今為止，他們並沒法指出英國脫歐為英國帶來了任何顯著的整體經濟效益。

2. 公平 (Fairness)

與疫情前相比，英國收入不平等的跡象有所擴大，金融和信息與通信技術 (ICT) 行業的工資在過去幾年快速增長。 與此同時，沒有跡象表明不同地區的收入差距正在縮小，倫敦和北愛爾蘭是收入增長最好的地區，但英國脫歐對依賴製造業的地區的負面影響最大，尤其是在北方。

3. 開放/移民 (Openness / Immigration)

英國脫歐後的移民制度，在政策和實踐上都比預期的要自由得多。 儘管自公投以來，歐盟移民英國的人數急劇下降，但空缺已被非歐盟移民所填補。即使考慮到對歐盟公民的新簽證要求，現時的學習和工作簽證數量也遠高於疫情前水平。 新移民也為醫療衛生和 ICT 技術人才提供新的供應。這意味著，非歐盟新移民的平均技能和工資水平，高於脫歐前歐盟移民的水平。

4. 控制 (Control)

脫歐後，歐洲法院不再對英國擁有直接管轄權，英國對歐盟預算的財政貢獻正在逐步減少。 然而，英國人民對政府的不信任和不滿程度，還處於高水平，尤其是在關於英國脫歐的長期政治和議會僵局中。

結論

2019 年 1 月，也就是上次大選的那年，英國脫歐是72% 選民關注的關鍵問題。然而，現時英國脫歐不再是大多數選民的關注優先事項。最新民意調查顯示，國民健康服務是公眾最關心的問題（42%的受訪者提到了這一點），其次經濟和通貨膨脹分別有 37% 和 36% 的關注度。繼續優先考慮脫歐的選民現時已跌至6%而已。

究竟英國脫歐是否是一個好決定，在未來，歷史自會評判。 然而，迄今為止的結果令人失望，英國政府仍要付出許多努力和做出成果，才能重新獲得人民的信任。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

筆者為證監會持牌代表，筆者的投資組合裏沒持有IEP的股票和相關的衍生工具。

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