對沖基金Capstone﹕未來1至2年於日本投資規模為亞洲區最大

Capstone Investment Advisor指出，在日本的風險資本配置較以往任何時間多，因日本央行維持負利率政策帶來的不確定性，或有利於波動率交易。



該對沖基金公司行政總裁Paul Britton接受《彭博》訪問時指出，目前日本央行的立場是維持政策利率不變，與聯儲局﹑歐洲央行及英倫銀行相比，日本央行顯然屬孤例，又指出市況出現波動，與投資者對日本央行將採取哪些行動而感到質疑。

該對沖基金公司管理資產總額108億美元，去年在香港設立首家亞洲辦公室進行交易，計劃至2024年中旬向亞洲地區配置15億美元風險資本。Paul Britton指出正在推進有關計劃，在日本的敞口更是亞洲區中最大。未來12至24個月，對日本的敞口仍是亞洲區內最大。

Paul Britton又指出圍繞日本央行行動的不確定性，以及若日本央行改變路線，縮減資產負債表多大，對公司而言可能創造投資機會，亦指出該基金在當地主要側重於外匯及利率。

目前日圓6個月隱含波動率仍高於近期歷史平均水平，反映個別交易員押注出現大幅震盪的可能性。

料未來中國推金融改革提供機會

目前該基金多留意日本市場，但Paul Britton指出從長遠來看更大機會在中國，認為中國仍努力推動金融市場開放，認為可為公司帶來更多投資機會及路徑。

他指出未來5至10年中國會採取保護傳統及商業的行動，或會成為導致市場震盪的因素。