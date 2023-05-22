毛孩出行、網購貓狗糧好麻煩？即睇高CP值物流攻略

近年愈來愈多人養寵物，主人除了要照顧毛孩日常 所需外，張羅 優質糧食及日用品，以至消閒娛樂也十分 重要！一站式寵物資訊平台PET-A-HOOD調查更指，大部分主人每月均會花一至三千元不等於寵物身上，實行富養「毛孩」。然而，即使現時不少商場、市集均會於周末舉辦寵物活動，但帶毛孩出門仍困難重重。另一方面，主人捨得花錢，對寵物用品網購要求更高，又要質素高，又要送貨快，本地寵物用品店都急需提升服務去滿足需求。他們分別如何用App配對物流服務幫到自己？立即看看。



貓狗出門憂無車接送？ 一App即時Call車 主人大讚方便

隨著愈來愈多商場、餐廳推出寵物友善措施，並舉辦一系列的玩樂活動，不少主人也會於周末帶毛孩外出「放電」，足跡遍佈18區。PET-A-HOOD致力發掘寵物友善商店、籌辦多元化的毛孩活動等，加強主人和毛孩間的交流。惟創辦人Joey指，現時大部分交通工具均不容許攜同寵物上車，毛孩往返大多要自駕遊，令出行變成主人的一大煩惱，許多時或因而選擇不出遠門。

雖然出門看似「困難重重」，但Joey提到近年隨主人提倡 寵物友善出行的呼聲愈來愈高，市面上的寵物出行選擇開始變多：「其實現時可選擇Lalamove即時Call車服務，配對司機接送毛孩，隨時出行，十分方便。」加上 貨Van空間寬闊，即使狗狗體型較大，也能舒適乘坐。Joey認為若解決交通煩惱，有助推動寵物出行文化之餘，長遠更對推動寵物經濟有幫助，向建構人寵共融的社區邁進一大步。

現時大部分交通工具均不容許攜同寵物上車，令出行變成主人的一大煩惱。

一站式寵物資訊平台PET-A-HOOD創辦人Joey一有時間就會帶愛犬四處「放電」，她指Lalamove即時Call車服務十分方便，有助主人攜同毛孩出門。

網購貓狗糧急單愈來愈多 可靠物流服務 減輕主人照顧壓力

養寵物的人愈來愈多，又捨得花錢，對寵物糧食及用品的要求自然 大增。尤其現時不少主人傾向網購相關用品，加上他們多為上班族，平常因為生活忙碌，家中貓狗糧「長期糧尾」，所以需求通常較急。

中小企寵物用品店「Pawfecto焦糖生活」開業至今逾10年，現由負責人林小姐一個人打理，入貨、點貨、客服、物流「一腳踢」。她坦言客群日漸增長，加上現時網購風氣相當盛行，客人不止著眼於貨品種類及質素，更對物流效率有更高要求。

林小姐指：「網購盛行後，中小企對物流的需求亦大增，我們不單要安排人手處理，對（外判）物流的服務質素和靈活性的要求也大大提升。」她解釋，不少物流服務靈活性較低，除了落單步驟繁複，更只於特定時間、地區接單，變相令急單更難安排運送，有時更要不斷物色、切換物流團隊送貨，大大增加其營運成本。而為應付客人的需求、提升服務效率和質素，「Pawfecto焦糖生活」於去年年底開始使用Lalamove服務，並設立企業帳戶。林小姐大讚Lalamove的即時派送可應付顧客的急單需求，最快可於45分鐘內送達，價格更比其他供應商低。

「由於客人多為上班族，有時下班回家後才記起糧食短缺，急需即日送貨。」林小姐借助Lalamove的即時服務提升送貨效率後，便能應付更多急單客人的不同需要。甚至主人於上班時看到貓狗糧廣告想即時入手，分分鐘下班回家就收到，十分方便，大大減輕照顧毛孩的煩惱。主人們無須再四周奔波，一個人扛著「一袋二袋」糧食回家！

中小企寵物品牌「Pawfecto焦糖生活」創辦人林小姐網購客人愈來愈多，也有不少客人待「斷糧」時方下單，令中小企對優質、靈活物流團隊的需求大增。

即日落單即日送 顧客體驗大大提升

Lalamove除了有即時配送，同時設即日派送服務，十分靈活和有效率。「即日派送設專人處理，下單步驟非常方便。而且只要下午1點前落單，就可以用一個較相宜的價錢做到即晚9點前送到，亦有專人上門取貨。這大大提升顧客網體驗之餘，也減低我們恆常的送貨成本。」

若要處理大量訂單，用戶能一次過輸入多達20個送貨地址，即使要運送需存放於特定溫度的貨物，Lalamove亦設有保溫袋可供選擇；不過，即使服務方便、價格合理， 服務質素也要有保證，方便令店主放心。林小姐指，Lalamove的服務 相當可靠。下單後，用戶更可隨時查閱訂單派送狀態，並第一時間接獲簽收通知。而成為企業帳戶的話，更有企業專員專責跟進物流情況，並量身定制物流方案，與中小企合作無間；下單、付款、配對司機、收貨、送貨一App搞掂，相當方便。

下單後，Lalamove會派專人上門收貨。

立即下載Lalamove App：https://bit.ly/3dMutBb

（資料及相片由客戶提供）