李嘉誠將部份私人持有長和及長實股份　調至家族信託

港交所（0388）權益披露，長和系創辦人李嘉誠將部份由私人公司持有的長和（0001）及長實（1113）股份，轉至家族信託。



於5月16日李嘉誠旗下私人公司持有的135.93萬股長和，調至Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation及Li Ka-Shing Unity Trustcorp。李嘉誠持有這兩間信託公司33.3%，餘下66.7%由其長子李澤鉅持有。

同日李嘉誠以每股平均價46.45元，將以私人名義持有的6,295.3萬股長實，調至Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation及Li Ka-Shing Unity Trustcorp。

轉讓1.96億郵儲行

另一方面，李嘉誠的私人公司將持有的1.96億股郵儲銀行（1658）H股，向李嘉誠家族基金出售，每股作價5.16元。

長實發言人指出﹕「有關轉讓乃基於李氏家族財富規劃安排而進行之內部重組，將李氏私人公司Silvery Ring Limited 持有之196,138,000股（0.98%）郵儲銀行H股股份納入家族信託內。」

交易完成後，李嘉誠仍持有郵儲行19.7億股H股或9.92%。

郵儲行收市報5.1元，跌1.4%，成交額為1.56億元。