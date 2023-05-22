美國債務上限｜高盛料政府與國會最後一刻達成協議　機會率30%

美國政府與國會就調高債務上限繼續進行談判。若雙方未能在政府達到債務上限限額前達成協議，政府未能透過發債以增加手頭現金，或會引致違約之嫌。大行高盛認為雙方可於最後一刻達成協議，惟期間股市難免出現大幅波動。



高盛經濟師Alec Philips及Tim Krupa於上周五（19日）發表報告，有信心國會會在預期債務違約日（X-date）前採取行動，以免出現債務違約；又預期在本周達成協議機會為30%，在最後一刻達成協議機會亦是30%。

共和籍的美國眾議院議長麥卡錫於周日（21日）指出，會在周一（22日）與總統拜登會面，商討有關事宜。

美國財政部於上周四（18日）公布，手頭現金為略高於570億美元。財長耶倫預期有關資金最快於6月1日用罄，但是Alec Philips及Tim Krupa認為財政部在6月8日及9日，可能至少仍有300億美元現金。財政部以300億美元為最低現金水平，低於此數意味會發生債務違約。

此外該行策略師Caesar Maasry發表報告，若美國國會通過大幅調高債務上限，會推動經濟增長，對新興國家股市有利。