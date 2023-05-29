宏利富足自主年金計劃　靈活入息選項　嚴重認知障礙保障

未雨綢繆從不嫌早。把握時機儲蓄及投資，才有機會為自己計劃更好的未來。不論你是擁有多重職業的年輕「Slasher」，想為未來創業、置業提供穩定現金流，抑或是四五十歲的中年上班族，想退休時有穩定的被動收入，年金計劃是其中一種理財方案可供選擇。宏利「富足自主年金計劃」提供一系列的靈活選項，包括多種保費繳付期、自定入息開始年度、兩種支付身故賠償的年金選項等，更設認知障礙加倍保、身故賠償和意外身故賠償！下文為你逐一拆解計劃特點。



1/ 四種保費繳付期 首10年每月入息按年遞增3%

擔心年紀大無法投保，又或是難以「一筆過」繳清保費？「富足自主年金計劃」投保年齡高達80歲¹，亦設有4種保費繳付期可供選擇：一次過繳付，或分3年、5年或10年，可按個人財政狀況而選擇。計劃的首期每月入息最早可在保費繳清後的下個保單年度開始收取。更吸引的是，在入息開始年度之後的9個保單年度內，保證每月入息將以相等於首期保證每月入息的3%按年遞增，以助對抗通脹，計劃同時更會提供由終期紅利支取的非保證每月入息²。

2/ 靈活自選即期或延期 自訂入息開始年度

為配合客戶不時轉變的需要及規劃，「富足自主年金計劃」在收取每月入息的時間上具有彈性。入息開始前，入息開始年度可隨時更改，最長可推遲至繳清保費後10個保單年度內，即入息期由15至25年不等以便保持穩定收入！³ 客戶可保留每月入息於宏利積存生息（積存利率並非保證），亦可隨時提取任何累積每月入息以應付不同階段的財政需要。若面對其他意外狀況，可在入息開始前更改入息的開始年份，若更改入息開始年度，入息期會相應地作出更改而不會影響保障年期。

宏利香港及澳門首席產品總監李旭明表示，「富足自主年金計劃」提供穩定收入流，助客戶為未來做好準備。

3/ 市場罕有認知障礙保障 支援額外生活開支

隨著年齡增長，患上認知障礙症的機率亦愈來愈大。「富足自主年金計劃」針對此問題，特設「認知障礙加倍保」提供財政支援，關注患者及照顧者的長期支援需要。除了受保人，首名保單持有人同樣受保⁴。若首名保單持有人或受保人被診斷患有嚴重認知障礙（以較早者為準），將獲得額外賠償，金額更相等於高達保證每月入息的100%⁵，以支援日常醫療及護理開支。客戶無須進行任何驗身以證明其健康狀況。

4/ 若不幸身故 兩種年金選項 支援不同財政需要

假如受保人於入息期期間不幸身故，「富足自主年金計劃」提供兩種年金選項：「在生支付」及「定期支付」，前者將一筆過支付給受益人，後者則可令受益人繼續收取餘下的每月入息，直至入息期完結或受益人身故為止，充份照顧受保人身故為家庭帶來的財政負擔。

宏利「富足自主年金計劃」可滿足客戶不同的理財需要。

1. 只適用於一次過繳付保費的版本。

2. 於支付非保證每月入息後，終期紅利金額將按該金額相應減低，而終期紅利並非保證 。

3. 不適用於入息期設定於第2個保單年度開始之整付保費保單。當入息開始支付，將不能更改入息開始年度。

4. 若更改保單持有人是在首名保單持有人被診斷患上嚴重認知障礙前，則保單持有人的認知障礙加倍保保障將終止。

5. 只適用於保單簽發時的最高年齡為70歲之確診人士（若保費繳付期為10年，則最高年齡為65歲）。此額外賠償只會在入息期開始後支付，直到保單終止或確診人士身故。保障賠償最高每月為5,000美元或40,000港元。

*以上内容並未載有保單的所有條款，而完整條款載於保單文件中。請參閱產品單張了解產品詳情及風險。

（資料及相片由客戶提供）