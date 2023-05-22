管濤﹕不宜押注人民幣匯率單邊走勢　人民幣升幅將超出負利息差

中銀證券全球首席經濟學家﹑前國家外匯管理局國際收支司司長管濤指出，縱使近期人民幣失守7算，卻並無偏離寬幅震盪﹑略偏強勢的基準情形，而4月中旬以來人民幣匯率加速調整，亦無影響境內金融市場穩定。他指出不宜押注人民幣匯率單邊走勢，亦應避單邊押注美元存款高息收益。



《第一財經日報》引述管濤的文章並指出，雖然市場對未來內地經濟復蘇斜率存在一定分歧，但基本共識仍是認為世界經濟面臨下行風險，中國經濟有望總體回升。即使現有經濟數據尚不足以支持市場得出人民幣匯率傾向趨勢性升值的樂觀情形，但同樣也不能得出人民幣匯率必然走向重新承壓的悲觀情形。

他亦指出隨著宏觀政策靠前協同發力，經濟社會全面恢復常態化運行。若積極因素進一步積累，內地經濟運行震盪回升，在內地基礎國際收支仍較強勁情況下，對今年人民幣匯率形成有力支撐。

他指出隨著聯儲局加息周期已接近尾聲，人民幣匯率走勢將更大受到內地經濟基本面變化影響。內地經濟復蘇勢頭不會改變，不宜押注人民幣匯率單邊走勢，亦應避免單邊押注美元存款高息收益。

他認為人民幣升幅很可能超出現時的負利差，意味著貪圖美元存款高息收益將得不償失。