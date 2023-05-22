煤氣夥IDG組首隻零碳科技投資基金　完成集資50億元人民幣

煤氣公司（0003）與IDG資本於5月20日正式宣布，雙方聯合打造的國內首支零碳科技投資基金已完成50億元人民幣基金募集目標。該基金的特色是國內首支以「技術投資+場景賦能」為主題的零碳科技基金（基金）。參與基金認購的有限合夥人（LP）包括地方政府、頭部主權基金、國內外大型保險資金，以及政府產業引導基金等知名機構。



有關零碳科技基金將圍繞用於解決碳排放重點場景痛點問題的創新方向，重點佈局投資太陽能、動力電池、儲能、智能電網及充換電、氫能、碳捕捉、碳交易及管理等零碳科技相關創新領域。

基金將落地常州市，並與常州市產業發展形成良好協同機制，在為被投企業獲得地方政府支持方面發揮作用之外，將協同煤氣公司共同推動常州的新能源產業發展和零碳進程。

基金的獨特之處在於將不僅為零碳科技領域的創新創業企業提供資本支援，同時還將開放煤氣公司及港華智慧能源豐富的應用場景，加速被投企業的產品和技術在應用場景上的落地和實踐。並在全球範圍內投資和孵化更多零碳科技創新企業，為其提供從產品研發、原型驗證到商業化的全周期賦能支持，探索科技與新能源融合帶來的新機遇。