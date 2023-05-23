壹賬通金融科技首季虧損收窄65.7%　虛銀PAOB收入增51.6%

壹賬通金融科技（6638）今年首季收入按年跌9.1%至9.26億元（人民幣‧下同），當中旗下的香港虛擬銀行平安壹賬通銀行（PAOB），收入按年增長51.6%至3,212萬元。毛利率按年增2.8個百分點至37.1%，歸屬股東虧損淨額按年大幅減少65.7%至1.09億元，淨虧損率按年收窄19.4個百分點至11.77%，主要由於期內經營開支受控，當中研發開支、銷售及營銷開支，以及一般及行政開支佔收入比例均有縮減。



期內來自平安集團收入按年跌2.2%至5.37億元人民幣，來自陸金所收入按年跌44.7%至7,135.7萬元，來自第3方客戶收入按年跌6.9%至3.18億元。

董事長兼首席執行官沈崇鋒表示，今年宏觀環境仍將充滿不確定性，但金融機構客戶對數碼化轉型卻有逼切需求，而內地監管環境亦有良好進展。首季與位於南非的合作夥伴Old Mutual和東南亞的若干頭部數字銀行的合作深化，公司會持續致力於提高交付效率及產品能力，以滿足客戶所需，並滿足不斷增長的境外數字化轉型需求並抓住機遇。

該公司首季收入減少主要由於基於交易的收入和支持服務的收入減少所致。收入下降反映公司採取高質量發展策略，更專注於高價值產品並減少低利潤率的定制化項目。經營開支方面，金融壹賬通選擇性地投資於盈利項目，研發開支減少20.6%；受惠員工銷售能力及效率提升，銷售及營銷開支也降41.2%；一般及行政開支下跌則是由於成本控制及轉型。